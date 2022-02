“mi-alzo-e-me-ne-vado”:-minacce-alla-produzione-del-gf-vip,-lei-vuole-nascondere-le-sue-malefatte

All’interno della casa del GF VIP la tensione è ai massimi livelli. Questa volta centra anche la produzione: minacce pesanti

Il GF VIP si sta indirizzando verso la finale. L’attesa di questo grande evento crea ancora più ansia nei concorrenti e la tensione aumenta sempre di più. Nelle ultime ore, due concorrenti si sono liberamente schierate contro una terza, facendo su di lei commenti non del tutto leggeri, che non son passati inosservati alla regia.

Le due, poi, sono state chiamate in confessionale proprio per parlare dell’accaduto ma ciò che è successo all’uscita dalla stanza dalla porta rossa ha sconvolto tutti i telespettatori, che ora muovono forti accuse.

Katia Ricciarelli e Soleil sotto accusa: “Protette”

Durante la mattina del GF VIP, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge si sono appartate per chiacchierare di alcuni concorrenti che condividono con loro il percorso. Le due amiche inseparabili si sono però rivelate pesantissime soprattutto nei confronti di una precisa inquilina: Miriana Trevisan. Tra quest’ultima e la soprano non c’è mai stato un gran rapporto, ma se la prima cerca di mantenere sempre la correttezza e la moderazione, la seconda sembra non avere limiti.

Dopo la fine della relazione tra Nicola Pisu e Miriana, infatti, Katia Ricciarelli ha spesso accusato l’ex volto di Non è la Rai di voler strumentalizzare questa storia per ottenere consensi. Questa critica, però, a confronto di quella che la soprano ha mosso oggi sembra quasi un complimento. Questa mattina, infatti, Katia ha commentato con Soleil i capelli di Miriana, commentandoli così: “Con questi capelli che… mi vien voglia di bruciarglieli, da quanto son brutti!”

Parole durissime a cui Soleil ha fatto eco, dicendo: “Sarebbe ora che si togliesse le extensions!“. Sui social network è esploso un putiferio contro le due donne del GF VIP, che hanno accusato la redazione e il conduttore di difenderle continuamente. Nelle ore successive, poi, le due son state chiamate in confessionale proprio per parlare di questo episodio. All’uscita dalla stanza rossa, però, Katia ha pronunciato l’impensabile: “Io gli ho detto non mandateli in puntata sennò mi alzo e me ne vado…“:

Katia e Soleil chiamati in confessionale, escono gongolando per i complimenti sulle cattiverie dette sugli altri concorrenti

“Che bella analisi logica che avete fatto, a parte dei…” Katia:”io gli ho detto non mandateli in puntata sennò mi alzo e me ne vado”

Parole durissime che, se confermate, darebbero voce alle supposizioni di molti telespettatori, che da mesi denunciano un accordo importante e speciale che Katia avrebbe stipulato con la redazione per avere tutti questi privilegi.

