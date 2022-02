Le 4 migliori APP per pneumatici auto

Non sarà più necessario navigare tanti siti e per tanti giorni alla ricerca della promozione migliore: La nuova APP di trovapneumatici lo farà per te gratuitamente.

2) OnTheRoad

Pensata dalla Pirelli OnTheRoadè un’applicazione disponibile solamente per dispositivi iOS che consente di monitorare lo stato di salute degli pneumatici tramite l’utilizzo di speciali allarmi, che avviseranno l’utente in caso di eventuali scadenze in programma come il cambio gomme, o la misurazione della pressione delle gomme.

Questa applicazione pensata dalla Pirelli consente inoltre di usufruire di una funzionalità molto interessante ovvero di ottenere i dati dell’auto e del libretto di circolazione per salvarli così all’interno della memoria dell’app. Per riuscire a reperire tali informazioni basterà infatti digitare il numero di targa della propria automobile.

3) Check&Go

Sviluppata da Yokohama è un’applicazione in grado di generare allarmi importanti per l’automobilista, ricordandogli quando cambiare le gomme, o quando controllare la pressione delle gomme, o effettuare il cambio gomme per il cambio stagione. La sezione News dell’applicazione consentirà inoltre agli automobilisti di conoscere le principali news e gli eventi svolti da Yokohama Italia.

4) Michelin MyCar

Pensata per i migliori smartphone Android e dispositivi iOS e divisa in ben 4 sezioni manutenzione, equipaggiamento, condizioni di guida, e infine consigli Michelin.

La prima delle quattro sezioni definita manutenzione consente all’automobilista di creare una lista personalizzata in modo tale da salvare un promemoria per tutti gli interventi effettuati per la manutenzione degli pneumatici, dalla pressione, al cambio stagione o lo stato di usura.