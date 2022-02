isola-dei-famosi,-indiscrezione-bomba-sul-cast:-ilary-vuole-‘saccheggiare’-il-gf-vip

L’Isola dei Famosi sta per tornare: Ilary Blasi avrà nel suo survival game volti noti, rubati ad un altro reality.

Il mese di marzo inaugurerà l’inizio della nuova edizione del survival game più quotato d’Italia: Mediaset rilancia con entusiasmo il format “L’Isola dei Famosi“. Al timone, come negli scorsi anni, rimarrà la conduttrice Ilary Blasi, mentre per gli opinionisti in studio le ipotesi sono ancora fumose.

Il trio Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini sembrerebbe assente in questa nuova edizione: al loro posto verrebbe infatti inserito Nicola Savino, reduce dal successo de “Le Iene”, spalleggiato da una frizzante Vladimir Luxuria. Il format dovrebbe occupare lo spazio lasciato vacante dal GF Vip, e accaparrarsi quindi il prime time del lunedì. Non è escluso che l’emittente decida di assegnare al gioco un doppio appuntamento settimanale, accaparrandosi anche programmazione del venerdì. Per quanto riguarda il cast, si moltiplicano le voci circa l’inserimento di volti noti, derivanti dal reality per antonomasia. Ci saranno anche dei reduci dal GF Vip?

Isola dei Famosi: ecco la lista dei nomi bollenti

Secondo le prime indiscrezioni, Ilary Blasi ha le idee chiare: nella sua Isola vorrebbe l’ex gieffina Matilde Brandi, parte del cast della scorsa edizione. Anche Floriana Secondi, storica vincitrice del reality è in lizza per la partecipazione al survival game e, accanto a lei, potrebbe comparire un Vip insospettabile. Si tratta di Lorenzo Amoruso che, dopo la partecipazione a Temptation Island, segue a distanza la compagna Manila nel GF Vip tutt’ora in corso.

La produzione del reality sta anche ventilando l’ipotesi di inserire un co-protagonista della scorsa edizione: si tratta di Jeda, fidanzato dell’esplosiva soubrette Vera Gemma. Anche Ilona Staller rientra tra le candidate al survival game: l’ex pornostar potrebbe approdare a Cayo Cochinos a breve. Gli occhi sono puntati anche sull’ex rugbista Alvise Rigo che, dopo l’esperienza a “Ballando con le Stelle”, potrebbe rimettersi in gioco, sfidando le proprie capacità fisiche e mentali. Inaspettatamente, a completare il cast del survival game potrebbe essere l’attore Nicolas Vaporidis, finora profano a qualsiasi reality. Attendiamo le conferme ufficiali da parte dei vertici Mediaset.

