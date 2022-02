“Condurrà Sanremo”: Aka7even sgancia la bomba, indiscrezione potentissima sul collega

Nelle ultime ore, Aka7even è stato al centro del gossip. La colpa è di un’indiscrezione potentissima su un suo collega: l’Ariston si avvicina

All’anagrafe Luca Marzano, Aka7even è uno dei cantanti pop e rap più giovani in circolazione. E’ uscito dall’edizione di Amici di Maria de Filippi dell’anno scorso, ma già a soli 16 anni si presentò a X-Factor, dove Fedez fu costretto a mandarlo a casa con la promessa, però, che si sarebbe ripresentato dopo qualche anno. E Aka7even per ripartire ha scelto Amici, arrivando in finale e riscuotendo un enorme successo.

La sua carriera è appena iniziata ma ha già segnato tappe molto importanti. Luca, infatti, è fresco delle emozioni del palco dell’Ariston: ha partecipato al suo primo Sanremo, classificandosi tredicesimo. Nelle ultime ore, però, Aka7even ha rivelato un dettaglio importante della vita di un suo collega, che con lui ha condiviso il palco.

Aka7even si lascia andare e confessa tutto

Un altro volto giovane e fresco della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo è quello di Tananai. Il ragazzo, originario di Milano, si è presentato sul palco dell’Ariston con “Sesso occasionale”, un brano che parla di un amore che fatica a prendersi sul serio e a continuare in modo convinto e solido. La prima serata è stata per lui una vera e propria partenza in salita: complice l’emozione, Tananai non è riuscito a dare il meglio di sè, stonando un po’.

Purtroppo gli strascichi di quella prima esibizione se li è portati dietro fino alla fine. Durante l’ultima serata, infatti, il cantante milanese si è classificato ultimo nella classifica generale. Un duro colpo per lui che, come gli altri, sperava sicuramente in una posizione migliore. Questa delusione, però, è stata da Tananai gestita con molto stile: fin dalle prime ore dopo l’ultimo posto, sui social ha ironizzato sulla sua posizione e si è addirittura candidato per sostituire Mamhood e Blanco all’Eurovision, nel caso non se la sentissero.

La sua ironia ha sconvolto tutti e ha portato Tananai a diventare uno dei cantanti che han riscosso più successo, dopo il Festival. Il suo nome, infatti, è andato sulla bocca di tutti per la simpatia e la leggerezza che ha dimostrato. Anche Aka7even, che l’ha conosciuto dietro le quinte, ha giocato con lui sui social, creando siparietti divertenti. In queste ultime ore, poi, Aka7even ha lanciato una vera e propria bomba sul collega:

Qui lo dico, qui lo nego: @Tananai5 o condurrà qualche programma tutto suo, o condurrà Sanremo. Me lo sento — Aka 7even (@Aka7evenreal) February 14, 2022

Parole durissime e ben chiare che, se si realizzassero, delineerebbero per Tananai un futuro più che roseo. Dall’ultima posizione al suo primo Festival di Sanremo, infatti, volerebbe direttamente a condurlo o ad avere uno spazio tutto suo in cui far emergere tutta la sua ironia.

