Cancellare una notizia di reato su internet CEO Cristian Nardi della Privacy Garantita

Se sei stato il soggetto riluttante di un articolo di notizie dannoso, ti starai chiedendo come rimuovere gli articoli di giornale negativi dal web. La maggior parte delle persone pensa che una volta che qualcosa è online, rimarrà lì per sempre, ma non è sempre vero.

Anche se spesso può essere un processo difficile, è possibile rimuovere definitivamente gli articoli di notizie online indesiderati. La rimozione di un articolo di notizie da Internet potrebbe richiedere l’esecuzione di una o più delle seguenti azioni:

Contatta direttamente l’editore di notizie online per richiedere la rimozione;

Contatta i motori di ricerca online (come Google) per rimuovere i risultati di ricerca obsoleti;

Ottieni i servizi di un team legale che può aiutarti a determinare la giusta linea di condotta.

In Privacy garantita, abbiamo ottenuto la rimozione di centinaia di articoli di notizie online, nonché di decine di migliaia di altri contenuti online. Siamo esperti nelle tecniche e nelle strategie di rimozione dei contenuti .

Video: come rimuovere definitivamente gli articoli di notizie indesiderati dal Web

Come rimuovere definitivamente gli articoli di notizie indesiderati da Internet

In questo articolo, spiegheremo l’importanza di rimuovere gli articoli di notizie online negativi e diffamatori. Quindi, daremo uno sguardo dettagliato a come rimuovere un articolo di notizie da Internet.

In che modo gli articoli di notizie online negativi possono danneggiare la tua reputazione

Nei vecchi film, l’addetto stampa hard-boiled respingeva un articolo di giornale ostile abbaiando un cliché: “Non preoccuparti. Quel giornale confeziona il pesce domani”. Naturalmente, nell’era digitale, le notizie e le storie negative non svaniscono più fisicamente. Ciò che viene pubblicato online di solito rimane online, per sempre, sotto gli occhi di tutti.

A differenza degli articoli di notizie fisiche, che scomparirebbero quasi del tutto con il riciclaggio del giorno successivo, gli articoli digitali di solito rimarranno online a meno che non ci sia un motivo per eliminarli. Pertanto, è necessario adottare misure proattive per rimuovere l’articolo di notizie da Internet .

In che modo le notizie negative online possono rovinare la tua reputazione personale e il tuo sostentamento?

Con l’ubiquità di Internet, in particolare dei social media, nessuno è immune dagli effetti negativi di una brutta notizia online. Un articolo di notizie online negativo può offuscare anche la reputazione o il sostentamento di una persona media.

Articoli negativi di notizie online possono influire su di te personalmente, professionalmente e nella tua attività. I clienti, i datori di lavoro o persino le date potrebbero vedere informazioni negative su di te con la stessa facilità con cui informazioni positive.

Se una notizia negativa viene pubblicata sul Web, può posizionarsi più in alto nei risultati di ricerca e diventare un appuntamento fisso nella prima pagina. Ciò è particolarmente vero se è particolarmente interessante o popolare. Un articolo negativo su di te può:

Dipingi una visione molto ingiusta e unilaterale di quello che potrebbe essere uno dei tuoi momenti peggiori,

Limita la tua capacità di trovare un lavoro,

Danneggia le tue relazioni personali,

Causa danno e vergogna involontari a coloro a cui tieni di più,

Causa ansia e angoscia nella tua vita quotidiana.

Un articolo di giornale negativo può essere devastante e, come spesso accade, gli articoli negativi possono continuare a fare tendenza nel tempo. Non c’è nessuna cattiva pubblicità online.

In che modo gli articoli di notizie negative possono influire sulle mie opportunità di lavoro?

Se hai avuto una condanna penale in passato, una notizia che dettaglia gli eventi dell’incidente può seguirti per il resto della tua vita. Anche se hai pagato il tuo debito con la società o l’accusa è stata respinta, quella notizia apparirà comunque nei risultati di ricerca.

A causa della natura permanente delle notizie online, una condanna preventiva può impedire a molte persone di trovare un lavoro stabile. I potenziali datori di lavoro che eseguono una ricerca su Google e vedono un arresto passato potrebbero diventare ombrosi e decidere di assumere qualcun altro.

In uno studio del National Employment Law Project sugli adulti statunitensi con precedenti penali, 1 i ricercatori hanno scoperto che l’interazione di una persona con il sistema di giustizia penale può creare una vita di svantaggio. Questo svantaggio si verifica anche se consentire alle persone con precedenti penali l’opportunità di un lavoro stabile rilancia l’economia e riduce i tassi di recidiva della criminalità.

Quando l’arresto di un individuo è documentato online, può avere gravi conseguenze per il resto della vita di quella persona. Cioè, a meno che il contenuto non venga rimosso.

Suggerimento sulla privacy online di Privacy garantita: poiché una semplice ricerca su Google è una pratica comune nel processo di assunzione, è essenziale monitorare la tua impronta digitale e ripulire la tua presenza su Internet . Monitora i tuoi account online (come profili di social media, post di forum e blog) ed elimina qualsiasi contenuto non professionale o negativo. È anche una buona idea modificare le impostazioni sulla privacy sui profili dei social media per scegliere chi può vedere i tuoi post e le tue attività.

In che modo gli articoli online negativi possono influenzare l’esperienza e il coinvolgimento del cliente?

Il potenziale danno causato da articoli online negativi non è limitato agli individui. Allo stesso modo in cui una brutta notizia può perseguitare una persona online, può anche diventare un problema persistente per un’azienda.

Ad esempio, i primi risultati di ricerca contenenti articoli online negativi o recensioni sulla tua attività possono causare seri danni e danni.

Dopotutto, Internet è la prima opzione a cui le persone si rivolgono quando cercano informazioni. Quasi il 95% degli acquirenti cerca recensioni online prima di effettuare un acquisto. 2 E lo strumento SEO Moz stima che il 75% degli utenti di Internet rimanga sulla prima pagina dei risultati di ricerca di Google quando cercano informazioni di qualsiasi tipo. 3

Nella migliore delle ipotesi, la pubblicità negativa è un piccolo inconveniente. Nel peggiore dei casi, può potenzialmente chiudere definitivamente l’attività.

Una notizia negativa può danneggiare un’azienda in molti modi:

Cattiva stampa e pubblicità negativa che portano a una diminuzione della fiducia del pubblico;

Separazione da partenariati commerciali, pubblicità e altri rapporti professionali;

Una linea di fondo in calo;

Dover chiudere le porte per sempre.

Quando le aziende sono coinvolte nella stampa negativa, il pubblico può iniziare a diffidare e a dissociarsi da loro. La cosiddetta “cultura dell’annullamento” , la vergogna online e i momenti virali possono anche distruggere le aziende. Le aziende accusate di comportamenti non etici possono subire danni gravi e talvolta irreparabili.

Ad esempio, nell’odierna era digitale in rapida evoluzione, le notizie possono diffondersi in pochi minuti sulle piattaforme dei social media accusando un’azienda di essere razzista o promuovendo una cultura di molestie sessuali. Prima che il pubblico possa ascoltare l’intera storia, gli utenti dei social media condividono le accuse online. In poche ore, i clienti giurano di boicottare l’azienda. Oppure, il pubblico in generale può pubblicare un’ondata di false recensioni online come ritorsione per ciò che ritiene essere comportamenti o politiche indesiderabili.

L’ importanza delle recensioni online per un’azienda non può essere sopravvalutata. Fino al 94% degli intervistati in uno studio ReviewTrackers del 2018 ha dichiarato di evitare un’attività a causa delle recensioni online negative che hanno letto. 4 E oltre l’11% dei potenziali clienti ha bisogno di una sola recensione negativa per decidere di non impegnarsi nemmeno con un’azienda o un prodotto. 5 Una volta che la cattiva stampa ha danneggiato la percezione che il pubblico ha di te online, può essere molto difficile evitare di conseguenza una perdita di entrate.

Suggerimento per la gestione della reputazione di Privacy garantita: anche se al momento non ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua attività online, devi comunque essere vigile e adottare misure per monitorare la tua reputazione online . Un articolo online negativo o una storia che ti ferisce ingiustamente può essere pubblicato in qualsiasi momento.

Come monitorare gli articoli di notizie sulla tua attività online

Come si suol dire, “Un grammo di prevenzione vale una libbra di cura”. Il modo più efficace per proteggere la tua attività dalla pubblicità negativa è monitorare ciò che viene detto sulla tua attività online.

Esistono diversi modi per monitorare la tua reputazione online o agire se viene pubblicato qualcosa di negativo. Alcune di queste opzioni sono più facili (ed economiche) di altre.

Pagare per un monitoraggio e una protezione migliori vale i soldi extra? Questo è qualcosa che solo tu puoi decidere. La sezione seguente offre una panoramica degli strumenti più diffusi che possono aiutare le aziende a monitorare la propria presenza online.

Opzione n. 1: Google Yourself in modalità di navigazione in incognito

Cercare su Google te stesso o la tua attività potrebbe essere il modo più semplice per vedere se ci sono notizie negative su di te.

Inizia utilizzando la modalità di navigazione in incognito nel tuo browser preferito. La modalità di navigazione in incognito impedisce al motore di ricerca di adattare i risultati della ricerca alla cronologia delle ricerche precedente. Impedisce inoltre ai servizi di terze parti di tracciare la tua ricerca e di bombardarti in seguito con annunci da siti diffamatori.

Conduci una ricerca di base su Google di te stesso o della tua attività cercando termini come:

Il tuo nome (con o senza titoli professionali applicabili),

Il nome della tua attività,

Indirizzo e numero di telefono della tua attività.

Supponendo che queste ricerche non scoprano nulla di negativo o preoccupante, puoi quindi condurre una ricerca più raffinata. Questo potrebbe includere:

Aggiunta di una posizione alla tua attività o nome personale nella barra di ricerca;

Aggiunta di un termine diffamatorio che ritieni possa essere applicato a te da qualcun altro. Ad esempio, se ti chiedi se qualcuno pensa che la tua attività sia una truffa, cerca il nome della tua attività più la parola “truffa”;

Utilizzo di modificatori e filtri dei termini di ricerca;

Utilizzo di altri motori di ricerca oltre a Google;

Esecuzione di una ricerca di immagini inversa.

Opzione n. 2: crea un avviso di Google

Proprio come suggerisce il termine, Google Alerts è uno strumento che invia agli utenti un avviso quando una determinata parola chiave appare nella ricerca di Google. Lo strumento è gratuito e molto facile da configurare. Puoi decidere non solo quale parola chiave monitorare (come il tuo nome o il nome della tua attività), ma anche con quale frequenza desideri ricevere gli avvisi.

Inserisci semplicemente un argomento che desideri seguire nella barra, quindi fai clic sul simbolo dell’ingranaggio per personalizzare le tue preferenze di avviso.

Come creare un avviso di Google

Opzione n. 3: rimani aggiornato sulla tua presenza sui social media

Indipendentemente da quanto sei attivo sui social media, è una buona idea monitorare i tuoi account per eventuali risposte o commenti ai tuoi post. È particolarmente importante che le aziende rispondano immediatamente ai feedback. Rispondendo rapidamente, avrai maggiori possibilità di stroncare sul nascere la pubblicità negativa.

Assicurati di tenere d’occhio anche qualsiasi menzione del tuo nome utente o maniglia dei social media. Il monitoraggio della tua reputazione sui social media ti consente di reagire rapidamente a conversazioni, post o contenuti dannosi su di te.

Opzione n. 4: iscriviti a un servizio di protezione dai rischi digitali

Non tutti hanno il tempo di condurre i passaggi precedenti per monitorare la propria presenza online, soprattutto su base regolare. E quando ti imbatti in un problema di stampa negativa, può essere difficile per la persona media rispondere in modo rapido ed efficace.

Ecco perché un servizio di protezione dai rischi digitali è considerato un’alternativa conveniente e conveniente. Questi servizi forniscono un monitoraggio che supera quello che gli individui possono fare da soli. Forniscono inoltre servizi aggiuntivi come soluzioni legali, riparazione online e sicurezza informatica. Privacy garantita gestisce un servizio di protezione dai rischi digitali che può aiutare qualsiasi individuo o azienda a scongiurare attacchi diffamatori negativi su Internet. Per una panoramica del servizio e alcune domande qualificanti, visita il nostro articolo, ” Domande frequenti sulla protezione dai rischi digitali “.

Come contattare le pubblicazioni di notizie in linea per rimuovere un articolo di notizie da Internet

Se ti imbatti in una pubblicazione di notizie online negativa che ritieni debba essere rimossa, il tuo primo istinto potrebbe essere quello di inviare una brutta lettera o e-mail. Ma questa reazione istintiva è quasi garantita per non funzionare.

Quando si entra in contatto con una pubblicazione di notizie online, ci sono diverse buone pratiche per darsi le migliori possibilità di successo. Si tratta di fare le tue ricerche, presentare il tuo caso con rispetto ed essere pronto a fornire informazioni.

Scopri dove contattare la pubblicazione di notizie online per rimuovere l’articolo

Il primo passo per contattare la pubblicazione di notizie online è determinare la persona giusta da contattare. Dovrai ricercare sia la pubblicazione che l’editore.

Perché ricercare la pubblicazione stessa?

La ricerca della pubblicazione ti aiuta a determinare chi contattare, dandoti un’idea di come funzionerà il processo di rimozione. Per esempio:

Se una pubblicazione è un quotidiano locale , qualsiasi decisione di rimuovere un articolo sarà probabilmente una decisione interna.

Se la testata giornalistica fa parte di una società di media più grande , potrebbero esserci politiche aziendali che delineano come deve avvenire l’eventuale rimozione.

Se la pubblicazione fa parte di un college o un’università , potrebbe significare che qualsiasi contatto dovrà attendere che la scuola sia in sessione.

Inoltre, alcune testate giornalistiche potrebbero o meno disporre di politiche formali di rimozione dei contenuti. Se l’organizzazione ha una politica formale, leggila attentamente. Personalizza la tua richiesta in modo che le disposizioni pertinenti delle norme sulla rimozione dei contenuti supportino la tua richiesta.

Ma se non esiste una politica formale, dovrai trovare un modo per spiegare perché il tuo caso è una situazione speciale che giustifica la rimozione del contenuto.

Contattare la persona giusta alla pubblicazione

Quindi, identifica l’editore della pubblicazione o un altro individuo con l’autorità per rimuovere il contenuto.

In generale, l’editore di una pubblicazione ha il potere di decidere cosa viene pubblicato, corretto o rimosso. Ma alcune organizzazioni potrebbero avere diversi editori con l’autorità di rimuovere un articolo.

Alcune testate giornalistiche potrebbero anche avere contatti designati per le richieste di rimozione. Ciò è particolarmente vero con le stazioni di notizie televisive e radiofoniche, dove un direttore di stazione o un direttore di notizie potrebbe essere il tuo contatto principale. Se c’è un contatto ufficiale, è probabile che tu possa trovarlo sul sito web della pubblicazione.

Se non riesci a trovare queste informazioni dal sito Web, puoi sempre chiamare l’organizzazione. Chiedi il nome e le informazioni di contatto della persona che gestisce le richieste di rimozione.

Dopo aver confermato la persona giusta da contattare, assicurati di mettere in pausa prima di chiamarla immediatamente. Avrai maggiori possibilità di successo se fai una piccola ricerca di base sulla personalità e sul modo di pensare di quella persona. Puoi trovare queste informazioni controllando i loro post sui social media e leggendo alcune delle storie che hanno pubblicato. Porsi domande come:

Sono più liberali o conservatori nello spettro politico?

Sono fan di una specifica squadra sportiva?

C’è una causa sociale che dedicano tempo a promuovere?

Che tipo di storie li interessano (attivismo sociale, politica, ecc.)?

Con queste informazioni, puoi personalizzare meglio le tue argomentazioni per rimuovere l’articolo, oltre a stabilire un rapporto.

Preparati a potenziali ostacoli Le pubblicazioni di notizie vorranno essere affrontate quando si eliminano gli articoli negativi

Nonostante quanto danno stia causando un articolo o quanto ritieni siano false alcune accuse, probabilmente dovrai affrontare una battaglia in salita quando chiedi la rimozione di un articolo da Internet. La maggior parte di queste sfide ha le sue radici nel Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

Finché il pezzo è accurato, non ci sono quasi mezzi legali per costringere una testata giornalistica a cancellare una storia. Citare in giudizio o minacciare una testata giornalistica di solito è una cattiva idea, poiché possono fare affidamento su molte potenziali difese legali , come ad esempio:

Privilegio di segnalazione equo: un notiziario può resistere alle affermazioni di diffamazione se la dichiarazione o la storia del rapporto proviene da un pubblico ufficiale o da un documento pubblico ufficiale.

Difesa del servizio telematico: i media che ripubblicano una storia da un servizio telefonico rispettabile, come l’Associated Press, non saranno ritenuti responsabili per diffamazione fintanto che non cambiano la storia o hanno motivo di dubitare della sua accuratezza.

Prescrizione : La presentazione di una causa per diffamazione deve generalmente essere eseguita entro uno o tre anni dalla pubblicazione, a seconda della prescrizione e delle leggi statali per diffamazione .

Dottrina della verità sostanziale: la verità è una difesa alla diffamazione . Finché il succo della notizia è accurato, piccole imprecisioni spesso non saranno sufficienti a supportare una denuncia di diffamazione.

Privilegio di opinione e commento corretto: le pubblicazioni hanno il diritto di criticare, commentare e fornire dichiarazioni di opinione su questioni di interesse pubblico.

Difesa della visibilità: un’invasione della rivendicazione della privacy può fallire se le informazioni private condivise erano sia vere che una questione di legittimo interesse pubblico (vale a dire, degne di nota). Quasi tutte le notizie su un arresto o altri fatti criminali sono considerate degne di nota, anche se riguardano un privato cittadino.

Dottrina del danno incrementale: una testata giornalistica potrebbe resistere a un’accusa di diffamazione se la parte diffamatoria di una storia non mette in ombra il danno causato dalle parti non diffamatorie.

Al di fuori dell’aula di tribunale, le pubblicazioni di notizie fanno anche diversi argomenti comuni sul perché non dovrebbero rimuovere un articolo negativo, non importa quanto possa ferire ingiustamente qualcuno:

Registro pubblico

La maggior parte degli editori di notizie si considera guardiani del “registro pubblico”. Quindi, chiedere loro di togliere o rimuovere un articolo equivale a chiedere loro di cancellare una parte della storia.

In un reportage di Kathy English del Toronto Star 6 sulla questione dell’annullamento della pubblicazione, due giornalisti hanno sottolineato: “Non pubblicare è una parola che non rispecchia esattamente ciò che le persone chiedono. Chiedono di censurare o riscrivere la storia”.

Vivere nel passato

Alcune testate giornalistiche, in particolare i giornali, tendono a essere inconsapevoli, o almeno sprezzanti, di come la tecnologia stia cambiando la vita di tutti i giorni.

Dopotutto, molte testate giornalistiche sono state lente a reagire all’ascesa di Internet e al suo significato per l’industria dei giornali, il che ha portato alla chiusura totale di molte di queste pubblicazioni. Ha senso che anche i redattori di giornali della vecchia scuola facciano fatica a comprendere quanto una notizia possa influenzare la vita di un individuo rimanendo presenti nei risultati di ricerca di Google anni dopo.

Infatti, secondo la legislazione europea, il diritto all’oblio consente alle persone di chiedere ai motori di ricerca di rimuovere i risultati che contengono i loro nomi. Questa legge può impedire ai cittadini europei di essere perseguitati da azioni passate, post o altre informazioni dannose documentate online. Purtroppo, tuttavia, questo tipo di legislazione protettiva è ancora inesistente negli Stati Uniti.

Nessuna politica coerente di annullamento della pubblicazione in atto

Molte istituzioni giornalistiche hanno semplicemente ritardato nella creazione di una serie di politiche su quando e come una notizia dovrebbe essere rimossa. Questa mancanza di procedure chiare può comprensibilmente causare riserve a chiunque venga chiesto di annullare la pubblicazione di una storia. Senza una guida sufficiente, un editore può temere le accuse di pregiudizio o favoritismo quando decide di rimuovere un articolo, ma non un altro.

In uno studio del 2017 di Deborah Dwyer, specialista di etica dei media presso l’UNC-Chapel Hill, 7 ha scoperto che:

L’80% (80%) delle testate giornalistiche intervistate aveva stabilito politiche per l’annullamento della pubblicazione, ma solo il quattordici percento (14%) delle redazioni includeva le linee guida per l’annullamento della pubblicazione in un manuale o manuale ufficiale del personale.

Il quaranta percento (40%) degli intervistati ha affermato di aver appreso delle politiche di annullamento della pubblicazione solo quando è sorto un problema.

Il 64% (64%) degli intervistati ha affermato che mentre il caporedattore o il caporedattore ha “l’ultima parola” nell’annullamento della pubblicazione, è il team IT che ha la capacità di rimuovere i contenuti (e potrebbe farlo autonomamente se desiderato).

4. La storia è già stata aggiornata

I giornalisti e le testate giornalistiche in genere cercano il massimo livello di accuratezza. Quindi, se c’è un errore in una storia, di solito sono veloci ad aggiornare il pezzo con informazioni più accurate.

Pertanto, molte pubblicazioni online si rifiuteranno all’idea di eliminare completamente qualcosa. Preferiscono invece correggere, aggiornare o aggiungere contesto a un pezzo esistente.

Un bilanciamento degli interessi in competizione

Partendo dal presupposto che una notizia stia danneggiando una persona innocente, le testate giornalistiche hanno altre considerazioni da tenere in considerazione prima di rimuoverla. Ad esempio:

Rimuovere il contenuto sarebbe nel migliore interesse dei lettori della pubblicazione?

Annullare la pubblicazione di una storia porterebbe i lettori a perdere la fiducia nella testata giornalistica?

Supponendo che una storia venga rimossa, quali regole in materia di responsabilità, accuratezza e trasparenza dovrebbero essere messe in atto in modo che la decisione di eliminare una storia futura possa essere presa in modo equo e coerente?

Gli editori di notizie sono consapevoli che problemi come questi possono sollevare questioni di accuratezza e correttezza. La rimozione di un articolo può diventare rapidamente una pendenza scivolosa che porta alla rimozione degli articoli troppo facilmente, il che può causare una perdita reale o percepita dell’integrità giornalistica.

Tieni a portata di mano informazioni e documenti quando chiedi la rimozione di un articolo di notizie

Prima di entrare in contatto con un editore o un’altra persona in grado di decidere di rimuovere un articolo di notizie, è essenziale raccogliere tutte le argomentazioni e le prove necessarie a supportare la tua richiesta.

Porsi le seguenti domande quando si determina che tipo di prove è necessario raccogliere:

La storia contiene informazioni o un linguaggio falso, diffamatorio, calunnioso o che crea una falsa impressione?

La notizia è stata pubblicata nell’ultimo anno o due?

L’articolo è scritto in modo tale da poter fornire risposte illecite diffamatorie o offensive?

L’articolo pubblica le tue informazioni personali , come il numero di previdenza sociale o le informazioni sulla patente di guida?

L’articolo parla di te quando eri minorenne?

L’articolo consente alla pubblicazione di notizie di trarre profitto dal tuo nome o somiglianza?

C’è qualcosa nell’articolo che viola un tuo diritto di copyright o marchio?

Rispondere a queste domande ti chiederà di trovare le informazioni e la documentazione necessarie per presentare il tuo caso alla pubblicazione di notizie. Se non riesci a rispondere “sì” ad almeno una di queste domande, potresti voler riconsiderare se hai motivi sufficienti per chiedere a una testata giornalistica di eliminare una delle sue notizie.

Gli editori sono persone impegnate e di solito sono inclini a non annullare la pubblicazione di un articolo. Quindi l’ultima cosa che vuoi fare è rendere la vita dell’editor più difficile non fornendo prontamente le informazioni di cui ha bisogno per giustificare la rimozione.

Innanzitutto, raccogli i fatti concreti necessari per dimostrare l’inesattezza (o l’obsolescenza) dell’articolo in questione. Ad esempio, se vuoi che un articolo sul tuo coinvolgimento in un crimine venga cancellato perché la tua condanna è stata sigillata o cancellata, devi avere i documenti giudiziari necessari e i numeri dei casi pronti per provare questi fatti all’editore.

Quindi, umanizza ciò che stai attraversando e rendi l’editor comprensivo per la tua situazione. Due dei modi più efficaci per farlo sono utilizzare dichiarazioni di impatto e riferimenti ai personaggi.

Una dichiarazione di impatto spiegherà in che modo l’articolo di cui stai chiedendo di essere rimosso ha influenzato negativamente la tua vita.

I riferimenti ai personaggi consentono a qualcun altro di garantire il tuo personaggio e aiutano a sostenere la tua argomentazione secondo cui non sei la persona che l’articolo ti ritrae essere.

Quando finalmente parli o scrivi all’editore, sii onesto. Se hanno anche il minimo sospetto che tu stia mentendo, saranno molto meno inclini a darti quello che vuoi. Inoltre, sii rispettoso. Non arrabbiarti e non attaccare l’editore o la pubblicazione di notizie, poiché ciò li metterà solo sulla difensiva.

Dato il ritmo frenetico di un editore, con una scadenza affrettata sempre incombente, dovresti anche arrivare rapidamente al punto. L’editor riconoscerà i tuoi tentativi di tenere in considerazione il programma frenetico che hanno.

Infine, sii paziente. La maggior parte delle decisioni di annullamento della pubblicazione non vengono prese immediatamente; una pubblicazione potrebbe richiedere da alcune ore a diversi mesi per prendere la decisione finale di rimuovere un articolo. È una buona regola pratica seguire educatamente dopo diverse settimane (o in un momento suggerito dall’editore).

Come contattare Google per rimuovere articoli negativi obsoleti dai risultati di ricerca

Per molte persone che desiderano rimuovere i risultati di ricerca di Google indesiderati , il loro primo istinto è provare a contattare direttamente Google. Tuttavia, il processo per rimuovere i risultati di ricerca obsoleti è un po’ più complicato di così.

Innanzitutto, comprendi che Google non crea o controlla contenuti online (motivo per cui dovresti contattare la fonte originale per la rimozione);

Se il contenuto originale non è stato rimosso alla fonte, Google potrebbe comunque accettare di rimuovere i risultati di ricerca che violano i suoi termini di servizio;

Se il contenuto è stato rimosso alla fonte o se viola i Termini di servizio di Google, puoi visitare il portale di rimozione dei contenuti obsoleto di Google per richiedere la rimozione dei risultati di ricerca.

Chi contatti su Google per rimuovere gli articoli negativi?

In poche parole, non c’è modo di rimuovere gli articoli di notizie negative da Internet contattando Google.

Ricorda, Google è un motore di ricerca e non crea contenuti online. Al contrario, esegue la scansione e aggrega i contenuti da altre fonti online (di solito pagine Web).

Il massimo che Google può fare è rimuovere i risultati dal suo motore di ricerca. Inoltre, non puoi citare in giudizio Google per rimuovere articoli di notizie indesiderati o negativi.

Ecco perché è importante contattare la fonte originale (ad esempio, una pubblicazione di notizie o un sito Web) per richiedere la rimozione dell’articolo originale, prima di contattare Google per rimuovere qualsiasi traccia del contenuto dell’articolo dai suoi risultati di ricerca.

Quali sono le prescrizioni per la rimozione di contenuti dai risultati di ricerca di Google?

Sfortunatamente, Google non rimuoverà i contenuti dai suoi risultati di ricerca solo perché hai fatto una richiesta di rimozione. La piattaforma di solito accetterà solo di rimuovere i contenuti che violano i suoi termini di servizio.

Ad esempio, il contenuto potrebbe avere buone probabilità di essere rimosso da Google se:

Costituisce malware, spam, collegamenti a pagamento, phishing o altri problemi simili; 8

Non è più online, ma il motore di ricerca di Google non è stato aggiornato per riflettere questo fatto; 9

Include informazioni personali protette; 10

Viola i diritti di proprietà intellettuale di qualcuno, come un diritto d’autore o un marchio , ed è potenzialmente soggetto a un avviso di rimozione DMCA ;

Viola specifiche leggi sul copyright o sulla privacy. 11 Questi potrebbero includere FOSTA-SESTA, abusi sessuali su minori o leggi europee sulla privacy;

Non è conforme a un ordine del tribunale.

Nelle situazioni in cui stai cercando di eliminare un articolo di notizie valido e veritiero che proviene da una fonte di notizie legittima, la maggior parte dei motivi sopra elencati non si applicheranno.

A meno che uno di questi motivi non si applichi alla tua situazione, è pericoloso e controproducente chiedere a Google di rimuovere il contenuto. Fare una richiesta in malafede può ritorcersi contro; potrebbe causare attenzioni indesiderate da parte degli attivisti web a causa di un avviso di rimozione DMCA illegale o frivolo. Potresti anche trovarti nei guai legali per aver fornito a Google un falso ordine del tribunale. 12

Suggerimento per la rimozione online di Privacy garantita: anche se Google accetta di rimuovere i contenuti dal suo motore di ricerca, potrebbe comunque ritrovare la strada nei risultati di ricerca di Google. A meno che il contenuto non sia stato rimosso anche dalla sua fonte online originale, la persona o l’organizzazione responsabile della pubblicazione originale riceverà un avviso della rimozione da parte di Google e avrà ancora la possibilità di ripubblicare il contenuto.

Che aspetto ha il processo per convincere Google a rimuovere i risultati di ricerca obsoleti?

Se hai convinto con successo la fonte originale, che si tratti di un sito Web o di una pubblicazione di notizie, a rimuovere l’articolo e che il contenuto non è più online, a volte potrebbe continuare a essere visualizzato nei risultati di ricerca di Google.

In tal caso, puoi chiedere a Google di aggiornare i suoi risultati di ricerca completando i seguenti passaggi:

Passaggio 1: visita il portale di rimozione dei contenuti obsoleti di Google. 13

Passaggio 2: seleziona la casella “Ricerca Google”, come mostrato di seguito:

Rimozione dalla ricerca di Google “a quale prodotto Google si riferisce la tua richiesta”

Passaggio 3: nella pagina seguente, fai nuovamente clic su “Ricerca con Google”.

Rimozione della ricerca di Google “a quale prodotto Google si riferisce la tua richiesta” parte seconda

Passaggio 4 : nella pagina successiva, fai clic su “Un contenuto di cui sono preoccupato è già stato rimosso dal webmaster ma appare ancora tra i risultati di ricerca”.

Rimozione della ricerca di Google “parte di contenuto appare ancora tra i risultati di ricerca”

Passaggio 5: la pagina successiva ti chiederà di fare clic sul collegamento “questo strumento”, come mostrato di seguito:

Strumento di ricerca di Google per rimuovere la cache della pagina

Passaggio 6: verrai indirizzato a una pagina della console di ricerca per rimuovere il contenuto obsoleto. Fai clic su “Nuova richiesta” e inserisci l’URL che desideri rimuovere dalla ricerca di Google nella casella dei contenuti. Nota: è importante inserire l’URL esatto che appare nei risultati di ricerca. NON copiare l’URL dalla barra degli URL nel tuo browser quando sei sulla pagina web.

Strumento per la rimozione degli URL di ricerca di Google

Passaggio 7: il collegamento verrà analizzato da Google e dovrebbe apparire una casella. Fai clic su “Richiedi rimozione”. Lo stato della tua rimozione apparirà nella finestra, come mostrato di seguito:

Rimozione dell’URL della richiesta di ricerca di Google

Suggerimento per la rimozione online di Privacy garantita: Google non è l’unico motore di ricerca online a cui potresti dover accedere per rimuovere un articolo dai risultati di ricerca. Tuttavia, ti consigliamo di iniziare con Google perché ha oltre l’ 85% della quota di mercato mondiale dei motori di ricerca desktop .

Lista di controllo dell’avvocato per diffamazione su Internet

Come un team legale può aiutarti a rimuovere articoli di giornale indesiderati da Internet

Trovare il giusto aiuto legale può aumentare le tue possibilità di rimuovere le notizie negative da Internet. Un team legale esperto può aiutarti:

Lavorare direttamente con la pubblicazione di notizie per rimuovere il contenuto;

De-indicizzazione del contenuto da Google;

Sopprimere il contenuto con le tattiche di gestione della reputazione online (ORM) per reprimere o sopprimere il contenuto indesiderato in modo che appaia più in basso nei risultati di ricerca di Google.

Un avvocato sarà anche in grado di consigliare la migliore linea d’azione in base alla loro situazione individuale.

Sebbene la rimozione dei contenuti sia spesso l’opzione più adatta, non è in ogni caso la migliore linea d’azione. Ad esempio, potrebbe essere difficile o impossibile rimuovere i contenuti che fanno notizia o sono “divenuti virali” a causa dell’effetto Streisand . In altri casi, l’assistenza legale può richiedere più tempo di quanto la vittima sia disposta o in grado di aspettare.

Fortunatamente, la rimozione dei contenuti non è l’unica opzione per gestire contenuti negativi o indesiderati. La gestione della reputazione online viene talvolta definita “soppressione dei motori di ricerca” e prevede l’uso di contenuti positivi e costruttivi per eliminare il materiale indesiderato.

Le tecniche di soppressione potrebbero includere la pubblicazione di comunicati stampa, l’aggiornamento degli account dei social media e la creazione di contenuti positivi (come un blog).

Suggerimento per la rimozione online di Privacy garantita: spingere il contenuto indesiderato alla pagina due di un risultato di ricerca è un modo molto efficace per impedire al pubblico in generale di vederlo. I dati mostrano che ben il 75% degli utenti online non guarda mai oltre la prima pagina nei risultati di ricerca online.

Che tipo di avvocato può aiutarti a rimuovere un articolo di notizie online?

Quando immagini di assumere un avvocato, potresti immaginare un litigante dal muso duro con decenni di esperienza nel portare gli imputati in tribunale. Ma quando si tratta di diffamazione online e di rimozione di articoli negativi, il contenzioso è raramente uno strumento efficace.

Invece di cercare un avvocato che usi tattiche di contenzioso terra bruciata e giochi a palla dura, hai bisogno di qualcuno con finezza, diplomazia e capacità negoziali. L’avvocato più efficace in questa situazione sa come persuadere piuttosto che minacciare.

Se hai letto fino a qui, capisci che le minacce sono la peggiore linea d’azione che tu o il tuo avvocato potete intraprendere. Invece, il tuo team legale deve essere in grado di suscitare empatia per la tua situazione che motiverà l’editore a volerti aiutare.

Un avvocato per diffamazione su Internet ha esperienza nell’inviare richieste di rimozione di contenuti, citare in giudizio siti Web, raccogliere prove e lavorare con pubblicazioni di notizie. Ecco perché è essenziale lavorare con un avvocato esperto di diffamazione su Internet; hanno la conoscenza e l’esperienza necessarie per trovare il giusto equilibrio tra compassione e assertività.

Il processo di rimozione di un articolo online negativo di solito non comporta la presentazione di una causa per diffamazione . Piuttosto, richiede di contattare la testata giornalistica e presentare i motivi per cui ritieni che il pezzo debba essere rimosso.

Tu (o il tuo avvocato) dovrete identificare la persona appropriata da contattare, quindi fornire tutte le prove a sostegno della vostra richiesta e farlo con il giusto livello di assertività e tatto. Dovrai essere onesto e rispettoso nelle tue interazioni. Ma allo stesso tempo, dovrai venire preparato e andare al sodo con l’editore o altra persona rilevante.

Il tuo avvocato potrebbe anche essere a conoscenza di altri rimedi che potrebbero essere applicabili nel tuo caso, come ad esempio:

Segnalazione di contenuti che violano i Termini di servizio di Google;

Invio di un avviso di rimozione DMCA a causa di violazione del copyright;

Se sei un cittadino dell’Unione Europea, richiedi la rimozione della privacy dell’UE delle tue informazioni personali dalle query di ricerca di Google. 14

Di seguito sono elencati tre dei molti casi che Privacy garantita ha risolto per i clienti la cui reputazione è stata ingiustamente danneggiata e diffamata da articoli online.

Cliente n. 1: un caso di condotta sessuale impropria

Il cliente uno era un insegnante di scuola media accusato di contatto sessuale improprio da uno studente. Tuttavia, dopo aver scavato più a fondo nelle accuse, il pubblico ministero alla fine ha deciso di far cadere le accuse.

Il pubblico ministero ha stabilito che i testimoni avevano commesso falsa testimonianza. Poiché personalmente non amavano il Cliente Uno, i testimoni avevano inventato l’intera storia degli abusi. Sebbene il completo licenziamento delle accuse fosse positivo per la storia legale del Cliente Uno, non riusciva ancora a trovare un lavoro di insegnante con quasi una mezza dozzina di articoli di giornale riguardanti il ​​caso che circolavano ancora online.

Questi articoli negativi hanno fatto sì che il Cliente Uno rivivesse quotidianamente gli attacchi e le conseguenze infondati. Privacy garantita è stata in grado di garantire la rimozione di articoli online e diffamatori che crocifissero ingiustamente il Cliente Uno. Trovò poi un impiego retribuito come insegnante.

Cliente n. 2: Incontri consensuali di Craigslist

Il cliente due era un uomo che aveva pubblicato una pubblicità di “incontro consensuale” su Craigslist. Una donna ha risposto, portando a un incontro consensuale con il cliente due. Ma la donna ha iniziato a ripensarci e ha iniziato a sentirsi in colpa per aver tradito il suo ragazzo.

Ha confessato l’incontro al suo ragazzo. Sfortunatamente, ha mentito sulla vera natura dell’incontro e ha affermato di essere stata rapita e violentata. Il ragazzo ha immediatamente denunciato l’accaduto alla polizia.

In pochissimo tempo, il cliente due è stato accusato di rapimento, stupro, sodomia e aggressione aggravata. Solo una di queste accuse avrebbe avuto un grave impatto sul resto della vita del Cliente Due. E a causa della natura salace del caso, la stampa è saltata sull’argomento, pubblicando 11 articoli digitali sull’incontro.

Fortunatamente, il cliente due aveva registrato un nastro dell’incontro sessuale (che è stato creato con il permesso della donna), insieme alle e-mail che si sono scambiati prima dell’incontro. Con queste prove, siamo stati in grado di provare al di là di ogni dubbio che il sesso era consensuale. Le accuse contro di lui sono state ritirate. Tuttavia, c’era un ultimo ostacolo nel modo di una vita normale per il Cliente Due: gli articoli online che distruggono la reputazione.

Privacy garantita ha immediatamente contattato le redazioni e abbiamo rimosso 10 degli 11 articoli di notizie. Per quanto riguarda l’ultimo articolo di notizie, siamo riusciti ad aggiornarlo in modo significativo e a rimuovere una foto segnaletica poco lusinghiera.

Cliente n. 3: incontro su Facebook per minorenni

Il cliente tre era un uomo poco più che ventenne che aveva usato Facebook per organizzare un incontro in un parco pubblico con una ragazza. L’incontro è stato breve, pubblico e senza alcun contatto fisico tra i due. Ma è emerso che la ragazza aveva mentito sulla sua età e aveva solo 15 anni.

I suoi genitori vennero a sapere dell’incontro e spinsero il pubblico ministero a sporgere denuncia contro il Cliente Tre.

Il caso ha ricevuto molta attenzione dalla stampa perché Facebook stava appena iniziando a guadagnare popolarità in quel momento. Inoltre, non ha aiutato il fatto che il pubblico fosse maturo per una storia sensazionalistica sui rischi di un social network. Le accuse sono state infine ritirate, anche se il caso è apparso in 26 notizie.

In Privacy garantita, siamo stati in grado di rimuovere o dei-indicizzare tutti questi articoli, alcuni dei quali pubblicati su pubblicazioni online nazionali e diversi nuovi siti Web di archivio.

Quanto tempo impiega il procedimento legale per rimuovere i contenuti online?

Poiché il processo è diverso per ogni caso, l’intervallo di tempo per la rimozione del contenuto varia enormemente. In alcuni casi, la pubblicazione richiederà informazioni e documentazione di follow-up, aumentando ulteriormente sia il periodo di tempo, sia il costo per rimuovere l’articolo di notizie .

Normalmente, sarebbe ragionevole stimare che il processo di rimozione potrebbe richiedere tra quattro settimane e quattro mesi . Tuttavia, la pandemia di COVID-19 ha aumentato i tempi di attesa standard.

La migliore politica è quella di tenere d’occhio la situazione, ma preparati ad essere paziente.

