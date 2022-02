anche-il-belgio-abbraccia-la-settimana-lavorativa-di-4-giorni.-ma-con-lo-stesso-numero-di-ore

La mini settimana lavorativa non è più un’utopia. Il passaggio da cinque a quattro giorni, a parità di stipendio, è già diventato realtà in paesi come la Scozia, la Spagna o il Giappone – iniziativa che ha colpito perché arrivata nel Paese in cui addirittura esiste un termine, “karoshi”, che indica la “morte per troppo lavoro”. Oggi il diritto alla settimana lavorativa di quattro giorni arriva anche in Belgio. Così rivela Alexander de Croo, il primo ministro belga, che ha annunciato la notizia durante la Conferenza stampa sul mercato del lavoro del 15 febbraio.

LIVE Persconferentie over arbeidsmarkt – Conférence de presse sur le marché du travail

https://t.co/IopYaaZj3O — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) February 15, 2022

Belgio, in vigore anche la legge che dà il “diritto alla disconnessione”

L’iniziativa è inclusa in un pacchetto di riforme concordato dal governo di coalizione del Paese. Al suo interno anche il diritto di spegnere i dispositivi e ignorare i messaggi “di lavoro” dopo l’orario, senza timore di alcuna rappresaglia. Con questo, circa 65.000 dipendenti del governo hanno guadagnato “il diritto alla disconnessione”, nella speranza di condurre un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. “Abbiamo vissuto due anni difficili” afferma Alexander de Croo durante la conferenza. “Con questo accordo, abbiamo posto un faro per un’economia più innovativa, sostenibile e digitale. L’obiettivo è essere in grado di rafforzare le persone e le imprese”. Il ministro del lavoro belga Pierre-Yves Dermagne ha affermato che la decisione spetta al lavoratore: “Questo deve essere fatto su richiesta del dipendente, con il datore di lavoro che fornisce solide ragioni per qualsiasi rifiuto”.

LEGGI ANCHE: “L’Islanda ha provato la settimana di lavoro da quattro giorni. “Ed è stata un successo straordinario””

Settimana corta ma stesso stipendio e numero di ore

I dipendenti dunque saranno in grado di richiedere una settimana lavorativa di quattro giorni per un periodo di prova di sei mesi. Se lo desiderano, una volta terminato il periodo di prova, possono rimanere con la settimana lavorativa ridotta oppure decidere di rinunciare. Ma attenzione: il programma condenserebbe l’attuale settimana di cinque giorni in quattro giorni. Questo significa che verrà mantenuta la settimana lavorativa di 38 ore. I dipendenti lavoreranno più ore ciascuno dei quattro giorni.

Come anticipato, il Belgio non è l’unico Paese che sta sperimentando la “mini settimana” lavorativa. Già a novembre avevamo analizzato la situazione degli stati che si stanno muovendo in questa direzione, tra esempi positivi e sperimentazioni di scarso successo. Ecco alcuni esempi virtuosi, riportati anche su Forbes.

Scozia

La Scozia ha già avviato una settimana lavorativa di prova di quattro giorni. La decisione è stata il culmine di una promessa elettorale fatta dallo Scottish National Party al governo. I lavoratori avranno il loro orario ridotto del 20%, ma non subiranno alcuna perdita di compenso. Il programma sarà finanziato dall’SNP con un fondo di 10 milioni di sterline (13,8 milioni di dollari USA). I soldi verranno utilizzati per sperimentare la settimana lavorativa abbreviata. Alcune aziende scozzesi hanno già iniziato le proprie settimane lavorative “troncate”.

Spagna

La Spagna aveva annunciato che avrebbe condotto una settimana lavorativa di prova di quattro giorni. Il governo spagnolo ha accettato una settimana lavorativa di 32 ore in tre anni senza tagliare i compensi dei lavoratori.

Giappone

Il Giappone segue l’esempio della Spagna e sta valutando l’implementazione di una settimana lavorativa di quattro giorni. Microsoft Japan ha già provato un programma settimanale più breve chiamato “Work-Life Choice Challenge 2019 Summer”. L’azienda ha dato ai suoi 2.300 dipendenti l’opportunità di “scegliere una varietà di stili di lavoro flessibili, a seconda delle circostanze del lavoro e della vita”. L’obiettivo della direzione era vedere se ci sarebbe stato un corrispondente aumento della produttività e del morale quando le ore vengono ridotte. I risultati dell’esperimento sono stati estremamente positivi, indicativi del fatto che i lavoratori erano sia più felici che il 40% più produttivi.

LEGGI ANCHE: “Quali sono i migliori datori di lavoro al mondo. In classifica 24 aziende italiane”

LEGGI ANCHE: “La classifica dei 25 lavori più richiesti nel 2022 secondo LinkedIn”

Islanda

La Scozia ha indicato l’Islanda e i suoi ottimi risultati come un grande motivo per rischiare con la settimana lavorativa di quattro giorni. Tra il 2015 e il 2019, l’Islanda ha condotto casi di prova di settimane lavorative da 35 a 36 ore, senza alcuna richiesta di un taglio proporzionato della retribuzione. Per garantire il controllo della qualità, i risultati sono stati analizzati da Autonomy e dall’Associazione per la Sostenibilità e la Democrazia. Sulla base dei risultati eccezionali, i sindacati islandesi hanno negoziato una riduzione dell’orario di lavoro. Lo studio ha anche portato a un cambiamento significativo in Islanda, quasi il 90% della popolazione attiva ora ha orari ridotti o altre sistemazioni. Lo stress e il burnout dei lavoratori sono diminuiti e c’è stato un miglioramento dell’equilibrio tra lavoro e vita privata.

Emirati Arabi Uniti

Gli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato il 2022 come prima nazione al mondo ad adottare una settimana lavorativa di quattro giorni e mezzo. L’orario di lavoro è dalle 7:30 alle 15:30. dal lunedì al giovedì e dalle 7:30 alle 12:00 il venerdì.

L’articolo Anche il Belgio abbraccia la settimana lavorativa di 4 giorni. Ma con lo stesso numero di ore è tratto da Forbes Italia.