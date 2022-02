oroscopo-dell’amore:-scopri-cosa-dicono-le-stelle-nella-settimana-di-san-valentino!

Cancro – In campo amoroso, sembra una settimana un po’ faticosa per i sentimenti. Le coppie e le famiglie a rischio sono quelle già colme di tensioni. Siete un po’ permalosi, quindi, in questo periodo è meglio essere accomodanti, servili e grintosi. In campo lavorativo, niente colpi di testa, niente passi avventati, contate fino a cento prima di agire, se vi sentite irritati. In salute, alcuni nativi del Cancro potrebbero avere problemi ai denti, meglio prevenire con una visita di controllo dal dentista.

Leone – In campo amoroso, scacciate il malumore che vi annebbia da qualche giorno e preparatevi a vivere una settimana all’insegna dell’allegria, del divertimento e del romanticismo. Sul fronte del lavoro, qualcosa si sta muovendo e dal prossimo mese inizierete a decollare. Nel frattempo, portate pazienza e occupatevi dei nuovi impegni finanziari. In salute, chi soffre di colesterolo o di trigliceridi deve fare doppiamente attenzione. Nutritevi in maniera sana ed equilibrata e vi sentirete al top.

Vergine – In amore, in questa settimana non mancano contrasti con un amico o con un membro della famiglia. Se non li affrontate subito, rischiate di mettere in pericolo la stabilità di un rapporto. In campo lavorativo, alcuni nativi della Vergine potrebbero fare un incontro costellato da difficoltà e ostacoli, meglio mettere le cose in chiaro fin da subito. In salute, grazie alla vostra energia riuscirete ad affrontare ogni tipo di ostacolo. Riposatevi a sufficienza e non affaticatevi troppo.

Bilancia – In campo amoroso, frequentate solo persone che vi comunicano serenità. Questa settimana di San Valentino vi vede più disponibili: gli affetti richiedono la vostra presenza. Se sul posto di lavoro ci sono tensioni o incomprensioni, riuscirete a trovare una soluzione valida per non farvi coinvolgere da certe voci di corridoio. In salute, alcuni nati in Bilancia hanno difficoltà a dormire. Prima di coricarvi fate meditazione e bevete tisana o camomilla: aiutano tanto.

Scorpione – In amore, alcune coppie sono preoccupate per il futuro, forse non riescono a vedere soluzioni immediate. C’è buon feeling tra voi e il vostro partner, ma attenzione a non fare passi falsi. In campo lavorativo, spese impreviste, qualcosa vi preoccupa tanto. Con un po’ di buona volontà, potete superare qualsiasi tipo di ostacolo. In salute, avete tanta energia e voglia di fare attività fisica. Cedete ai peccati di gola, ma senza esagerare.