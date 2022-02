“Mio figlio si è spaventato”: Ida Platano vittima di una brutta disavventura, racconto choc

Al volto di Uomini e Donne è successa una cosa incredibile. Vittima Ida Platano e il figlio, durante una normale domenica in famiglia

Dama del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano aveva già provato qualche anno fa a trovare l’amore grazie al programma di Maria de Filippi. In quella occasione aveva conosciuto Riccardo Guarnieri, con il quale ha vissuto una storia dura e tormentata che ha presto chiuso.

Si è quindi ripresentata quest’anno, con la speranza di trovare il suo compagno di vita. Dopo una delusione cocente in seguito alla frequentazione con Diego Tavani, oggi sembra pronta e aperta a nuovi amori. Nelle ultime ore, però, su Instagram ha raccontato un episodio scioccante vissuto insieme al figlio.

Ida Tavani racconta tutto: “Quando ce vo…”

La partecipazione di quest’anno a Uomini e Donne le ha fatto conoscere in primo luogo il single Diego Tavani. Per lui, Ida era pronta a lasciare il programma per vivere l’amore con lui che, però, all’ultimo momento si è tirato indietro. Negli ultimi giorni, Ida sembra aver instaurato una nuova conoscenza con Alessandro, tra i quali si avverte una forte passione e attrazione.

Domenica scorsa, in occasione di una giornata libera, Ida Tavani ha deciso di trascorrere un giorno a Verona con il figlio, avuto da una precedente relazione. “Domenica sono stata a Verona, io amo Verona, la adoro, ci vado spesso” ha raccontato su Instagram. Proprio durante la sua giornata di festa, però, le è successo un fatto molto spiacevole.

“Mi è successa una cosa particolare” ha ammesso. “Mio figlio si è spaventato, poi ho cercato di calmarlo“. Mentre stava passeggiando per le strade della città veneta con il figlio, due ladri hanno rubato il telefono di Ida. “Non so come ho fatto ma mi sono accorta guardando dall’altra parte. Mi son detta: ma cosa fa quello col mio telefono in mano?”

Ida Platano ha poi raccontato su Instagram le azioni che ha compiuto appena dopo essersi accorta del furto. “Gli ho dato qualche cazzotto… Lui ha passato il telefono a un amico, il telefono ormai l’aveva un altro ma che dirvi… l’ho recuperato!“. Inaspettatamente, quindi, Ida Platano ha reagito con forza e vigore: “Ho cominciato a dirgliene di tutti i colori, ma il mio telefono è qua con me… quando ce vo, ce vo!“

