“La cattiveria fatta persona!”: Manila Nazzaro disintegrata, il suo gesto è inaccettabile

Manila Nazzaro massacrata dai social per il gesto irrispettoso: l’ex Miss Italia predica bene, ma razzola malissimo.

Nella scorsa settimana la storica concorrente Manila Nazzaro ha avuto uno scontro molto significativo con l’attore indiano Kabir Bedi. L’iconico artista, che ha prestato il volto a “Sandokan” si è lamentato di non esser più preso in considerazione, soprattutto dopo aver nominato Barù come candidato alla finale.

Manila ha respinto le accuse, motivando il suo apparente disinteresse con il pretesto di un periodo di stanchezza, ma il diverbio non è mai stato realmente appianato. La scorsa notte Manila ha rinfocolato le tensioni con Kabir, organizzando un’incursione nella sua camera da letto, mentre l’attore dormiva serenamente. Ecco quanto accaduto.

Manila Nazzaro, l’idea è malefica: “Fate la pipì nel suo bagno!”

Ieri sera, in seguito a un gioco organizzato tra i concorrenti, Manila Nazzaro ha proposto una penitenza molto particolare, suggerendo alle compagne di recarsi nella camera di Kabir, dove l’attore riposava, e di destarlo dal sonno. Il piano prevedeva anche di rivolgergli una domanda molto particolare, chiedendogli il permesso di utilizzare i suoi servizi igienici per dare sollievo ai loro bisogni fisiologici.

Il gesto non è certamente passato inosservato ai fan del programma: Kabir è, in effetti, il concorrente più anziano, nonché esempio di calma, pacatezza e rispetto. Il pegno di Manila è sembrato volgare, inopportuno e di cattivo gusto agli spettatori, che commentano: “Manila e Miriana sono la cattiveria fatta persona“.

Altri, calcano l’indignazione sulle parole utilizzate da Manila: “Manila: “Ma un pegno a Kabir no? Entrate nella sua stanza, lo svegliate e gli chiedete se potete fare la pipì nel suo bagno” Miriana: “Se lo fanno io le amo” CHE CESSE MAMMA MIA!“.

Kabir, dal canto suo, sembra avere le idee ben chiare sulla strategia di Manila, e non ha mancato di condividere i suoi pensieri con l’amico Davide. Ecco quanto ha dichiarato: “Lei dice cose dolci, ma fa cose cattive. Il suo carattere cambia come il vento. Lei é più furba di tutti, ha coltivato tutte le persone, per opportunità, per non essere nominata. Farebbe di tutto per vincere…“.

