“il-servizio-censurato-dell’inviata-di-giordano”.-un-caso-a-mediaset:-sapete-come-finiva?

Giallo a pochi minuti dalla messa in onda di Fuori dal coro, su Rete 4, Secondo Alberto Dandolo, giornalista di Dagospia tra i massimi esperti di gossip televisivi in Italia, assicura che la trasmissione condotta da Mario Giordano avrebbe dovuto trasmettere un servizio della storica inviata Raffaella Regoli sugli over 50 sospesi dal lavoro perché non vaccinati e privi di Green pass.

Vicenda molto spinosa, che riguarda centinaia di migliaia di italiani “irriducibili” no vax e ancora in piena età lavorativa. Soprattutto loro, ma non solo, su Twitter hanno lanciato l’hashtag #IlGiornodellaVergogna proprio per condannare la linea dura del governo e protestare sottolineando la presunta incostituzionalità del provvedimento, che penalizzerebbe ingiustamente i lavoratori lasciandoli senza stipendio.

Ebbene, assicura Dandolo. il servizio della Regoli “si chiudeva con la giornalista che annunciava anche la sua sospensione, a seguito delle normative governative”. Dunque, perché anche lei sprovvista di Green pass. Un bel cortocircuito, anche se, se la notizia fosse confermata, l’idea di affidare la cronaca a una “testimone oculare” sarebbe l’ennesimo colpo di genio di Giordano. Tuttavia, conclude Dandolo sibillino, “pare che questa parte non la vedremo mai in video. Chi ha censurato e perché? Vallo a sapere…”. Per la cronaca, Giordano è uno dei programmi di Mediaset (e non solo) più seguiti e commentati dal popolo dei no vax e no green pass, e pare che proprio questo non vada molto a genio ai piani alti di Cologno Monzese.