“Fatemi fare la trasmissione”: imbarazzo a È sempre mezzogiorno, sfuriata in diretta della Clerici

Durante la puntata di “E’ sempre mezzogiorno” di martedì, Antonella Clerici si è lasciata andare a un duro sfogo. Panico in studio

E’ una delle conduttrici più amate della Rai e ormai da vent’anni è la regina dell’ora di pranzo. Antonella Clerici, giornalisticamente nata nel mondo dello sport, è oggi la conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno”. Il programma, in onda ogni giorno a pranzo su Rai1, tratta di cibo e di tutta la cultura che gli ruota attorno: abbinamenti, vini, dieta e salute.

Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda martedì 15 febbraio, Antonella Clerici si è lasciata andare a un lungo sfogo che ha colpito tutti. Ecco cos’è successo proprio in diretta.

Antonella Clerici lo dice davanti a tutti

Dal primo gennaio 2022, una legge ha modificato le normative per l’affollamento pubblicitario in TV. In Rai solo da qualche giorno si è notato un netto cambiamento: alcune trasmissioni vengono infatti interrotte da spot lunghi un minuto. E’ una norma del tutto nuova, che sta cogliendo di sorpresa anche i più esperti. Tra le trasmissioni che subiscono questa decisione c’è anche “E’ sempre mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici.

Durante la puntata andata in onda martedì 14 febbraio, la conduttrice si è lasciata andare a uno sfogo proprio dopo l’ennesima pausa pubblicitaria che le è stata imposta. “Speriamo di non diventare un raccoglitore di pubblicità” ha detto in diretta, “…vorrei fare anche la trasmissione!“. Parole dure che nessuno si sarebbe mai aspettato da parte di Antonella Clerici, che dopo poco ha anche rinforzato il carico con: “…e poi si vede“.

Dopo la lamentela, Antonella Clerici ha proseguito la sua trasmissione normalmente, cucinando e canticchiando come se nulla fosse successo. Il blocco pubblicitario successivo è stato presentato dalla conduttrice senza alcun problema, come se il nervoso fosse passato. La sua reazione ha comunque stupito tutti, soprattutto perché la pubblicità è fonte di risorse economiche per la rete e per il programma. Inoltre, il fatto che tanti sponsor vogliano essere trasmessi durante uno specifico programma attesta che la trasmissione è di successo, fatto che sicuramente fa piacere alla conduttrice.

Chissà se, dopo lo sfogo di Antonella, cambierà qualcosa all’interno del palinsesto di Rai1. Per il momento nessun vertice ha preso posizione a riguardo e Antonella Clerici non ha più commentato nulla, durante il corso della puntata.

