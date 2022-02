Cristina D’Avena, momento a luci rosse a Stasera tutto è possibile: alla regia non sfugge nulla [VIDEO]

Nello show di Stefano de Martino, Cristina d’Avena è stata coinvolta in un siparietto a luci rosse che ha lasciato tutti di stucco

Il ballerino napoletano è tornato in televisione con il suo show, Stasera Tutto è Possibile. Nato come ballerino e uscito dalla scuola di Amici di Maria de Filippi, Stefano de Martino si è cimentato in molti ruoli, facendo prima il professionista ad Amici, poi il conduttore del daytime. Nell’ultimo periodo, ha accantonato la danza per dare libero sfogo a un’altra sua grande passione: la conduzione. Nella serata di martedì 15 febbraio, quindi, ha dato il via alla quinta edizione dello show targato Rai2.

Proprio durante la serata d’apertura, però, ha invitato Cristina d’Avena, la cantante delle sigle dei cartoni animati. Durante un gioco in cui lei era protagonista è accaduto l’impensabile e la regia non ha potuto fare a meno di riprendere.

Cristina d’Avena e la Cookie Face

Lo show di Stefano de Martino si compone di molti giochi, a cui i diversi ospiti presenti in puntata devono sottoporsi per cercare di vincere. Uno di questi è quello della Cookie Face: al concorrente, seduto su una sedia, viene chiesto di guardare in alto. Gli si appoggia poi un biscotto sulla fronte e solo con i movimenti facciali, senza l’uso delle mani, lui o lei deve cercare di farlo arrivare alla bocca. Un gioco tanto semplice quanto ironico, perché le smorfie che si fanno sono buffe e divertenti.

Protagonista di questo gioco è stata Cristina d’Avena, ospite della prima puntata di Stasera Tutto è Possibile. La concorrente è molto amata dal pubblico, soprattutto da parte di coloro i quali son cresciuti con le sigle dei suoi cartoni. Molti, poi, sottolineano anche la sua bellezza fisica che, nonostante l’età, sfoggia sempre con orgoglio. Martedì sera, infatti, si è presentata in puntata con un abito molto attillato, che ne esaltava tutte le forme.

Durante il gioco, però, quello che doveva essere uno sketch divertente è diventato un momento quasi di erotismo. I movimenti facciali da lei fatti, unitamente alla ripresa dall’alto scelta dalla regia, rendevano il tutto decisamente piccante:

Momenti sicuramente molto apprezzati dai fan di Cristina d’Avena, che ne hanno potuto nuovamente apprezzare le forme e la sensualità. Sicuramente è stato un siparietto non voluto e non premeditato da Stefano de Martino e dagli autori, che con Stasera Tutto è Possibile desiderano creare un intrattenimento adatto a tutta la famiglia.

