Champions, Messi sbaglia il rigore, ma ci pensa Mbappè: il Psg gela il Real al 94′. City, 5 gol a Lisbona

Messi sbaglia il rigore, ma ci pensa Mbappè: il primo ottavo di finale della Champions League vede il Psg vincere 1-0 al Parco dei Principi contro il Real Madrid con un supergol del nazionale francese al 94′, praticamente all’ultimo secondo. Il ritorno al Bernabeu sarà una battaglia, ma Pochettino può tirare un sospiro di sollievo, sperando di recuperare il miglior Messi che in questa stagione, obiettivamente, non si è ancora mai visto. Anzi, l’aria di clàsico ha fatto male alla Pulce, ex Barcellona, ipnotizzato da Courtois quando al 61′ si presenta sul dischetto facendosi parare il tiro.

Nell’altro ottavo, invece, il Manchester City di Guardiola travolga 5-0 lo Sporting Lisbona in Portogallo, con tre gol in un tempo solo. Mahrez, Bernardo Silva, Foden, ancora Silva e Sterling chiudono il conto con 90 minuti d’anticipo e candidano il City come la favorita di questa edizione. Mercoledì sera toccherà poi all’Inter ospitare a San Siro il Liverpool di mister Klopp e Momo Salah. Altra sfida per cuori forti.