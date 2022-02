“atteggiamenti-da-bimbominkia”:-provocazione-premeditata-di-soleil-sorge,-le-balla-in-faccia-[video]

Soleil Sorge pungola per l’ennesima volta l’ex-amica: guerra fredda in corso dentro alla casa del GF Vip, le due non si sopportano.

Nella giornata di ieri l’ex Miss Italia Manila Nazzaro si è lasciata andare ad uno sconsolato sfogo all’interno della piscina con l’amica Miriana Trevisan. A quanto pare, la reginetta di bellezza non ha ben digerito le offese a lei destinate dall’influencer Soleil Sorge che, in precedenza, le ha affibbiato l’appellativo di “lavapiatti“.

In effetti Manila Nazzaro è una dei pochi concorrenti in gara a curare l’ordine e il decoro della Casa, e si è spesso lamentata del lassismo dei compagni. Anche la produzione è intervenuta, infliggendo pesanti sanzioni ai vipponi nel tentativo di arginare la sporcizia e il disordine dilaganti. Nelle ultime ore Soleil ha provocato per l’ennesima volta Manila, e il gesto è stato prontamente rilevato dagli spettatori del programma, puntualmente connessi in tempo reale.

Manila lava, Soleil Sorge balla: lo sfottò non è passato inosservato

Per molti mesi, in quest’ultima edizione, Manila e Soleil hanno militato nel reality spalla a spalla, scambiandosi reciproco appoggio e solidarietà. La devastante frattura nel loro rapporto è coincisa con l’ingresso in Casa della modella Delia Duran. La new entry, nonché moglie dell’attore Alex Belli, è la diretta rivale in amore di Soleil. Mentre Manila ha sviluppato con lei un rapporto di empatia e amicizia, l’influencer ha preso le distanze, congelando anche i rapporti con l’amica.

Dopo aver perculato Manila per la sua ossessione per la pulizia, Soleil si spinge oltre, arrivando a irridere l’ex Miss Italia con atteggiamenti apertamente provocatori. Nelle ultime ore, finché Manila si occupava per l’ennesima volta di sgombrare il lavabo, Soleil ha inscenato con Sophie un balletto alle sue spalle, con tanto di smorfie, e strizzando l’occhio allo specchio. Manila, dal canto suo, ha ignorato il segnale di sfida, allontanandosi in silenzio, ma l’episodio non è passato in sordina ai fan del GF Vip. Un utente commenta lapidario: “Ecco la natura di questa donna. Perculare credendo anche di essere f*ga con questi atteggiamenti da bimbominkia.”. Un altro, replica solenne: “Questa è l’ennesima presa per il c*lo da parte di chi non fa un c*zzo tutto il giorno, nei confronti di chi si fa un mazzo per tutti ogni giorno. Non vedo niente di simpatico in questa ragazza ma solo maleducazione e mancanza di rispetto.”. Ecco il video:

Ecco la natura di questa donna.

Perculare credendo anche di essere figa con questi atteggiamenti da bimbominkia. #PoraccittudineHasNoLimits (cit)#GFvip https://t.co/C9T0xZUPkU — Just Jam (@Just___Jam) February 16, 2022

Chi favorirà il pubblico, in previsione della finale del 14 marzo?

