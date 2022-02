“Si è messa d’accordo”: Miriana Trevisan al centro di uno scandalo, arriva la gravissima confessione [VIDEO]

L’ammissione clamorosa avviene in diretta: Miriana Trevisan ha infranto il regolamento, regalando una nomination truccata.

In quest’ edizione del GF Vip ai concorrenti sono spesso state addebitate clamorose infrazioni al regolamento del gioco. L’ultimo caso è stato imputato alla soubrette Miriana Trevisan, rea di aver complottato con l’amica Manila, in maniera da favorire Lulù Selassiè nelle nominations per eleggere i candidati alla finale del reality.

La scoppiettante puntata di ieri sera, già al centro di accalorate polemiche in seguito all’ingresso di Alex Belli, si arricchisce di nuove polemiche. Miriana e Manila sono state infatti beccate a cospirare per pilotare i voti nella scelta dei potenziali finalisti, vediamo cos’è successo.

“Ci siamo guardate”: l’ammissione shock è sotto gli occhi di tutti, Miriana Trevisan nei guai?

Il prime time di lunedì ha lasciato degli strascichi davvero inaspettati. Non ultimo, lo spezzone di clip in cui Miriana e Manila confessano di aver agito in concerto per eleggere la Princess Lulù alla finalissima del gioco. Si sente infatti Manila ammettere candidamente: “Ci siamo guardate, perché così abbiamo avuto la certezza che andasse. Sì, ci siamo messe d’accordo, diciamo. Ci siamo guardate, ci siamo guardate…“. Miriana, improvvisamente consapevole della gaffe, ha tentato di rimediare: “Io non mi metto d’accordo!“, ma è stata subito sbugiardata da Manila. L’ex Miss Italia ha infatti replicato: “Sì, ma ci siamo guardate!“-

La Trevisan ha cercato ancora una volta di correggere il tiro: “Ci siamo guardate, ma io non mi sono messa d’accordo…“. E Manila, implacabile: “Sì, ma ci siamo guardate, e abbiamo fatto un segnale su Lulù… Non c’è niente di male, noi vogliamo che Lulù andasse in finale: ci siamo riuscite. Io credo che ci siamo riuscite.“. L’episodio ha comprensibilmente infiammato l’animo degli spettatori più rigorosi. Risale solo a pochi giorni addietro un’ulteriore bagarre in cui le due amiche si scambiavano cenni e messaggi in codice, protette dalle ante dell’armadio: è ormai chiaro che Miriana e Manila abbiano in mente una precisa strategia.

Un utente di Twitter commenta così: “Queste due sono incommentabili!”. Un altro gli fa eco: “Manila dice che si é messa d’accordo con Miriana nel votare Lulú, ma Miriana nega… Ora niente contro Lulú, ma non é vietato mettersi d’accordo nelle nomination? Ah si, a loro 2 é permesso tutto. Ma la correttezza dove sta?“. Ecco il video con la confessione di Manila e Miriana.

Lulù Selassiè sarà penalizzata dall’assist delle amiche?

