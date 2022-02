“sequestrati-senza-motivo”:-paura-per-andrea-nicole-di-ued,-la-gita-romantica-diventa-un-incubo

L’ex volto di Uomini e Donne ha vissuto momenti di vero panico durante una gita romantica. Momenti di paura per Andrea Nicole

L’ex volto di Uomini e Donne è oggi felicemente fidanzata con Ciprian, conosciuto proprio all’interno del programma. Andrea Nicole è stata la prima ragazza transessuale della storia del programma di Canale5 e il suo impatto è stato importantissimo, confermando la capacità di Maria de Filippi di cogliere l’attimo.

Nelle sue storie Instagram, Andrea Nicole ha svelato un retroscena di una gita romantica vissuta con Ciprian che si è rivelata un vero e proprio incubo. Momenti difficili per lei, raccontati senza indugi ai fan.

Andrea Nicole lo confessa: “Noi eravamo lì”

Andrea Nicole è fidanzata con Ciprian, corteggiatore che ha conosciuto a Uomini e Donne e di cui si è subito innamorata. I due sono stati allontanati dal programma a causa di un’infrazione: si sono visti di notte all’insaputa della redazione. Maria de Filippi e gli autori hanno preso molto male questa azione compiuta dai due, tanto che son stati salutati dal programma con freddezza e distacco. Quando, dopo mesi, son tornati per salutare tutti, Maria de Filippi si è scusata con loro. In particolar modo ha rivolto le sue scuse a Ciprian, ammettendo di averlo giudicato troppo in fretta.

Una volta usciti dal programma, Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati andare a gite ed appuntamenti galanti. Un mese fa si sono concessi una gita a Parigi, la città dell’amore per eccellenza. Proprio nel bel mezzo del loro viaggio romantico, però, i due si son trovati coinvolti in una manifestazione di cui al momento non sapevano assolutamente niente.

Solo successivamente, una volta liberati dal “sequestro” delle gendarmerie, han potuto apprendere che si trattava di una marcia dei “Convogli della libertà”. Questi avevano l’obiettivo di entrare a Parigi per manifestare contro i vaccini e contro Macron. Momenti di vera paura, in cui 7200 poliziotti e gendarmi erano schierati a guerra per cercare di arginare la manifestazione non autorizzata.

Da quell’evento 44 persone son state fermate dalla Polizia, un uomo è stato ferito gravemente e oltre 300 sono i multati. Andrea Nicole e Ciprian hanno preso uno spavento incredibile, che non dimenticheranno mai. Sicuramente, però, questa prova ha permesso loro di conoscersi ancora più a fondo, vivendo insieme un momento di evidente difficoltà e pericolo.

