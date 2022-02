“Sarei perfetta con lui”: Francesca Giuliano di Avanti un altro lo desidera, la proposta è pazzesca

Da Avanti un Altro, Francesca Giuliano è pronta a fare un grande salto di carriera. A fianco, però, vuole proprio lui: proposta incredibile

“Avanti un altro!” è stato per lei una grandissima rampa di lancio e oggi Francesca Giuliano è pronta a spiccare il volo. Il game show di Canale5, infatti, l’ha ospitata fin da subito ed è lei la donna più longeva del programma.

Dopo tanti anni e tanti successi, che le han permesso di essere conosciuta e amata dal grande pubblico, Francesca è pronta a fare il grande salto e dichiara che al suo fianco ci vedrebbe proprio lui, l’uomo di Canale5.

Francesca Giuliano lo ammette: “Non mollerò!”

Nel corso di un’intervista rilasciata per Vero TV, Francesca Giuliano ha parlato molto di sè. La sua vita è infatti stata segnata da un grande lutto, quello della mamma. Il ricordo che la ragazza ha di lei è bellissimo: “Mi diceva di andare avanti per questa strada, di spaccare tutto” ha ammesso. Prima ancora di crederci lei in prima persona, quindi, Francesca aveva una grande fan e stimolatrice, che vedeva in lei ciò che pochi altri riuscivano a intravedere.

La mamma di Francesca Giuliano aveva inoltre un altro grande sogno, quello di vederla al Festival di Sanremo. “Sognava di vedermi al Festival di Sanremo: credeva tanto in me e io non mollerò mai“. Parole forti e decise, che sottolineano come il volto femminile più longevo di “Avanti un altro!” abbia carattere da vendere. Lei, dal canto suo, sembra proprio avere il profondo desiderio di far avverare il sogno della mamma: “Gliel’ho promesso. Sarei la valletta perfetta per Paolo Bonolis, ma anche per Pippo Baudo“.

Una proposta del tutto inaspettata per Paolo Bonolis, che ha già condotto il Festival di Sanremo nel 2005 con la sua storica spalla destra, Luca Laurenti. Per ora non si sa ancora niente di chi condurrà la prossima edizione e non si sa neanche se Bonolis sia interessato a ripetere l’esperienza. Recentemente, però, aveva detto che secondo lui il Festival della Canzone Italiana avrebbe bisogno di un lavoro di svecchiamento e che se lo conducesse lui cambierebbe qualcosa, a partire dalla location.

Chissà che nei prossimi anni vedremo sul palco dell’Ariston proprio l’inedita coppia formata da Paolo Bonolis e Francesca Giuliano. Sicuramente per lei sarebbe una grande soddisfazione e il coronamento di una carriera importante.

