sara-croce,-grande-imbarazzo-per-lei-ad-avanti-un-altro:-gestaccio-clamoroso-di-bonolis

Momento di gelo nello studio di Avanti un altro: Paolo Bonolis coinvolge Sara Croce in un’imbarazzante siparietto in diretta.

Paolo Bonolis, conduttore del quiz “Avanti un altro”, non è nuovo a polemiche legate ad esternazioni di dubbio gusto e provocazioni in diretta TV. Non ultime, le sue dichiarazioni in contrasto al successo delle kermesse di Sanremo hanno provocato una bufera mediatica. Il poliedrico mattatore colleziona successi nel campo degli ascolti da molti anni, ed è tornato alla ribalta con la nuova edizione del format Mediaset. Nell’ultima puntata, però, Bonolis ha coinvolto la Bonas Sara Croce in un siparietto che dalle scorse ore sta infiammando il web. Che cos’è accaduto?

Sara Croce: il gesto dell’ombrello nella sua storia Instagram fa scalpore

Sara Croce è la modella e showgirl che presta il volto alla figura di Bonas ad “Avanti un altro”. Nata a Garlasco, e laureata in Comunicazione d’Impresa, calca i primi passi nel mondo dello show business a “Ciao Darwin”, dove Paolo Bonolis la nota, e la contatta in seguito per partecipare al suo quiz nella fascia pre-serale. Ha inoltre sfilato per brand prestigiosi, come ad esempio “Guess” e “Alberta Franchi”. E’ assurta agli onori del mondo gossip anche per il suo flirt con il modello e influencer Andrea Damante, frequentazione però naufragata in breve.

Fidanzata con il portiere del Bari, Gianmarco Fiory, Sara si dichiara felice e innamorata, e spesso il compagno compare tra il pubblico di “Avanti un altro”, come testimonia anche l’ultima storia della Bonas. Nella scorsa puntata, però, Paolo Bonolis ha coinvolto Fiory in uno scambio di battute alquanto controverso, giudicato persino volgare dal pubblico. Nel tentativo di rivolgere un apprezzamento alla bella Sara, Bonolis si è rivolto a Fiory, presente in platea, richiamando l’attenzione su di lui: “Lui è felice, voi… tiè!“, e si è prodotto nel classico gesto dell’ombrello. Ha poi proseguito: “Mi perdoni, eh… Lei può godere della meraviglia con cui la sua fidanzata si veste l’avambraccio, eh…”. Il gestaccio è rimbalzato con velocità fulminea nel web, nonché riproposto nelle stories di Sara Croce. Ecco lo screenshot del frame incriminato, presente nella storia della soubrette.

Come si può ben vedere, Sara ha dedicato la storia al fidanzato Gianmarco Fiory, descrivendolo “il mio fan numero uno“. Certamente il calciatore ha apprezzato di esser stato coinvolto dal conduttore nel corso della puntata: probabilmente il maldestro gesto di Bonolis era un tentativo per sottolineare lo status sentimentale della compagna di schermo.

