Oroscopo di Paolo Fox mercoledì 16 febbraio: è tempo di rinascere, ecco per chi

Ariete – In questo momento vi sentite un po’ distanti dal partner. Forse questo distacco lo state avvertendo a causa di una divergenza di vedute o di un vostro modo diverso di percepire le cose. Sul lavoro sarebbe meglio cercare di non accendere gli animi e di non acuire le vostre difficoltà. Se sarete troppo pretenziosi o se non avrete la giusta pazienza per affrontare ogni cosa con serenità, rischierete di agitare ulteriormente le acque e di creare un clima avvelenato attorno a voi. Cercate di superare le vostre difficoltà con la solita grinta e la solita determinazione che vi contraddistingue.

Toro – Il toro in questa giornata deve riuscire ad amare con grande trasporto, spero che ci sia la persona giusta al tuo fianco. Ricordo che il toro è un segno molto paziente quindi nei casi in cui ci sia un problema d’amore ancora fino alla prima settimana di marzo avremo delle stelle di tenuta, comprensive.

Gemelli – I gemelli vedono il futuro in maniera un po’ contrastata per quanto riguarda alcuni rapporti di lavoro. Non tanto perché si desidera cambiare quanto perché adesso non ci sono i referenti giusti con cui parlare. Ad esempio se vuoi discutere di un accordo di un contratto non puoi farlo ma lo potrai fare da maggio.

Cancro – ll segno del cancro più ci avviciniamo a marzo e più riuscirà a farsi una ragione se ci sono stati dei problemi o delle difficoltà. Avere Mercurio e Venere in opposizione non rappresenta per forza una crisi ma certamente un cambio di visione della vita

Leone – Il Leone può vivere una giornata libera in amore; ci vuole tanta pazienza per riuscire a capire le persone che ti stanno attorno. Ricordando che se c’è una storia che non funziona probabilmente sarà il mese di marzo a metterla a margine della tua vita

Vergine – Per il segno della vergine dopo una parte centrale di settimana pesante ecco che arriva una giornata utile, utile per i rapporti, per i legami ma anche per cercare di risvegliare un po’ di serenità. Mercurio in aspetto valido attenzione alle dispute per un contratto non tanto adesso quanto nel mese di marzo e aprile.

Bilancia – Bilancia pensierosa. Devo dire che questo atteggiamento un po’ agitato lo stai avendo da venerdì sera e alcune persone potrebbero anche aiutarti posso fare qualcosa per te a meno che non ci sia un problema fisico. Devo dire che la maggioranza dei fastidi riguardano proprio l’ambiente lavoro e cambiamenti repentini che non ti aspettavi

Scorpione – Mi auguro che da ieri ci sia la persona giusta al fianco perché questa è una giornata che permette di sentire battere forte il cuore, che potrebbe anche regalare un incontro speciale. Non ci dimentichiamo che non tutti vogliono l’amore per la vita.

Sagittario – Per il Sagittario posso già dire che l’inizio della prossima settimana sarà molto valido. Avere Saturno favorevole significa non solo avere una grande idea del proprio futuro ma anche riuscire a gestire la propria vita in maniera più responsabile.

Capricorno – Sei pensieroso da venerdì sera, tu che di solito reagisci con molta fermezza alle provocazioni della vita ora sei un pochino interdetto. O semplicemente più critico nei confronti di te stesso e degli altri. Sarà che entro aprile devi fare una scelta di lavoro importante, che magari improvvisamente senti di non avere un terreno solido sotto i piedi.

Acquario – L’acquario può contare su un marzo che vedrà Venere entrare nel segno. E stabilizzerà l’umore, dicevo ieri che gli acquario di recente cambiano spesso idea. Un giorno vogliono fare una cosa e il giorno ne vogliono fare un’altra.

Pesci – Il segno dei pesci questa domenica riporta in auge i sentimenti, mi auguro che ci sia una persona cara al fianco nonostante le perplessità vissute tra mercoledì e venerdì. Posso dire che questo è un segno che sa quello che desidera e che finalmente è pronto a voltare pagina

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox mercoledì 16 febbraio: è tempo di rinascere, ecco per chi proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.