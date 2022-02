Oroscopo di Branko 16 febbraio: è un mercoledì per fare chiarezza…

Oroscopo di Branko

Ariete – Oggi avrai qualche difficoltà perché c’è chi la pensa diversamente da te, ma non riuscirà a scalfire la tua autostima. Non avere paura di niente e impara ad accettarti così come sei, con i pregi e i difetti!

Toro – Oggi l’intuito non ti manca e presto troverai le soluzioni ai tuoi problemi, anche quelli che sembrano più complessi. Tutto ora è più chiaro e potrai ottenere quello che desideri!

Gemelli – Oggi c’è un po’ di disagio perché c’è chi vuole avere troppe informazioni da te. Non serve inventarti delle scuse, meglio essere sincero e riuscirai a uscire da questa situazione!

Cancro – Oggi sei un po’ a disagio perché ti verrà chiesto di intervenire, di prendere in mano una situazione. Non riuscirai a dire di no: con un po’ di coraggio devi andare avanti e assumerti le tue responsabilità!

Leone – Oggi sei fiducioso, ma anche stanco perché le ultime giornate sono state toste. Cerca di incrementare le entrare e di cominciare piano piano per fare investimenti in vista del futuro!

Vergine – Forse non hai bene chiari i tuoi obiettivi: a volte li segui, altre pensi all’istinto e non riesci a trovare il giusto equilibrio. Cerca di avere pazienza perché presto farai un bel passo in avanti!

Bilancia – Oggi ti sei alzato con il piede giusto, ma forse anziché sistemare sempre tutto è meglio fare un passo indietro e osservare tutto. Cerca di agire in un secondo momento!

Scorpione – Hai voglia di far partire un nuovo progetto, ma sei un po’ nervoso. E a tratti anche instabile!

Sagittario – Oggi sei di buono spirito e i temi filosofi attireranno la tua attenzione. Ogni dettaglio sarà fondamentale e hai quasi voglia di salvare il mondo!

Capricorno – Cerca di fare chiarezza, di mettere a posto i tuoi pensieri e di rimanere con i piedi per terra. Meglio mantenere un profilo basso anche se hai bisogno di un cambiamento!

Acquario – Oggi non puoi ignorare la mole di lavoro che hai, non puoi evitarlo. Ti sei divertito abbastanza, ma ora devi rimboccarti le maniche!

Pesci – Attenzione ai vecchi rancori e al morale, che è un po’ basso. Cerca di cambiare prospettiva, di vedere tutto su una nuova luce: basta con la negatività. Solo così riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi!

