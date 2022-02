“Non fare così, mi dà fastidio!”: Delia Duran fuori controllo, rissa sfiorata nella notte [VIDEO]

La modella Delia Duran marca il territorio e rimette in riga il marito fedifrago: niente più “chimica artistica” al GF Vip.

Come preannunciato, l’attore Alex Belli è ritornato in scena al GF Vip, accompagnato da un grande clamore mediatico, nonché da forti aspettative da parte dei fan del reality. Le reazioni sono state ovviamente le più disparate. In particolare, Delia Duran ha subito chiarito di non tollerare oltre le effusioni tra Soleil Sorge ed il marito, imponendo paletti ben precisi.

La coppia, divisa alternativamente per ben due volte dalla partecipazione al gioco, aveva lasciato in sospeso molte questioni, non ultima la longevità della loro relazione. L’ingresso del marito è stato salutato dalla modella sudamericana in modo alquanto circospetto: in seguito Delia non ha perso l’occasione di ristabilire l’ordine in Casa.

“Non toccarla”: Delia Duran su tutte le furie, strattona il marito e lo divide da Soleil

Subito dopo la puntata, il famoso triangolo composto da Alex, Delia e Soleil ha finalmente avuto modo di confrontarsi sui punti più scottanti della loro vicenda. Il nervo scoperto per Delia, è l’ammissione in diretta del marito di essere innamorato di Soleil Sorge. L’episodio, accaduto in sauna, ha avuto un clamoroso eco nel web, mandando comprensibilmente la modella su tutte le furie. Ieri sera Delia ha nuovamente accusato il marito di averle mentito, negando di esser sentimentalmente coinvolto con l’influencer.

Alex ha replicato: “Ma te l’ho detto 10.000 volte! Sole, non eravamo in sauna quando te l’ho detto?“, e si è inginocchiato ai piedi di Soleil, ponendole le mani sui fianchi. A questo punto Delia è intervenuta repentinamente, strattonando la spalla del marito con vigore. “Non toccarla! E dì la verità! Questa roba mi dà fastidio! Questa roba non mi piace! Dì la verità, perché lei ha confermato! Abbi le p*lle! Non me l’avevi detto!“. L’attore emiliano ha continuato a giustificarsi, cercando il sostegno di Soleil. Un utente di Twitter commenta: “Posso dire che qua ha fatto bene? Ecco, l’ho detto!“. Ecco il video del controverso siparietto, ormai virale nel web:

Alex si inginocchia a Soleil.

Delia sbotta “non toccarla”

Posso dire che qua ha fatto bene?

La permanenza di Alex nel reality si preannuncia alquanto turbolenta. Riusciranno i 3 a raggiungere uno status di pacifica convivenza? In Casa l’argomento sta già monopolizzando l’attenzione generale: ne vedremo delle belle…

