“ma-nasconditi,-pagliaccio!”:-scintille-con-nathaly-caldonazzo,-lui-la-minaccia-[video]

Momenti durissimi per Nathaly Caldonazzo, che all’interno del GF VIP sta vivendo un attacco vero e proprio da uno degli ultimi arrivati

La finale si avvicina sempre più e all’interno della casa del GF VIP tutti cercano di aggiudicarsi un posto. Ogni concorrente cerca di comportarsi nel miglior modo possibile per risultare al meglio agli occhi del pubblico, anche ormai in cinque lunghi mesi ogni telespettatore conosce luci e ombre di ogni carattere.

Nathaly Caldonazzo, una delle concorrenti più discusse, nelle ultime ore sta vivendo un vero e proprio attacco personale. Momenti difficili per la concorrente del GF VIP, soprattutto alla luce degli ultimi ingressi.

Nathaly Caldonazzo accusata gravemente

All’interno della casa del GF VIP, nelle ultime ore, un nuovo ingresso ha letteralmente causato il terremoto. In realtà non si tratta di un nuovo concorrente, quanto più di un ritorno: Alex Belli è rientrato in casa. Il suo rientro è stato una vera e propria doccia fredda per i concorrenti e, in particolare, per Soleil e Delia. Le due donne, infatti, hanno sentimenti non chiari per l’attore e la sua presenza può creare dei problemi.

Alex Belli è tornato nella casa del GF VIP con l’obiettivo chiaro di voler riconquistare Delia Duran, sua moglie, che all’interno del reality ha deciso di lasciarlo arrivando persino a sfilarsi in diretta l’anello di fidanzamento. L’attore, però, non demorde e sin dalle prime ore all’interno della casa più spiata d’Italia ha provato a parlarle e a farle cambiare idea. Ciò su cui Alex si concentra di più riguarda le persone di cui Delia si è attorniata, in questo suo mese di GF VIP.

Secondo lui, infatti, molti “amici” di Delia le avrebbero fatto il lavaggio del cervello e l’avrebbero portata a dire e fare cose che mai lei si sarebbe sentita di compiere. Alex critica anche il modo in cui lei si sarebbe comportata nei confronti di altre donne, giudicando i suoi comportamenti eccessivi. L’attore, però, sembra avercela in particolar modo con Nathaly Caldonazzo: “E’ una manipolatrice che ti ha manipolato in tutto questo tempo… piano piano mi occuperò anche di lei“:

Che coraggio, il manipolatore seriale che dá della manipolatrice alla bocca della verità, alias Nathaly. Ma nasconditi, pagliaccio! #GFvip https://t.co/PIftzctp7f — Mina Miri (@MinakoHanami) February 15, 2022

Parole durissime nei confronti di Nathaly, che sicuramente non farà mancare all’attore una sua risposta. Si profila un’altra settimana molto tesa, all’interno del GF VIP.

