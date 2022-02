“le-ha-comprato-casa”:-rivelazione-incredibile-su-delia-duran,-gesto-da-brividi-della-venezuelana

Una frase di troppo ed è tutto svelato. Delia Duran ammette la verità, il suo gesto sconvolge tutti e rivela una realtà durissima

All’interno della casa del GF VIP, oltre a litigi e momenti di tensione, gli inquilini riescono anche a lasciarsi andare a confessioni più profonde. La chiusura forzata, ventiquattr’ore su ventiquattro, all’interno della casa, li porta a sentirsi protetti dal mondo esterno. Quasi dimenticandosi delle telecamere, quindi, molti inquilini narrano episodi di sé stessi che mai avrebbero rivelato, fuori.

E’ questo quanto successo a Delia Duran, la modella venezuelana moglie di Alex Belli. La ragazza, infatti, sembra abbia raccontato alcuni episodi della sua infanzia all’amica Federica Calemme, qualche settimana fa. Da lì in poi si è lasciata andare a tante rivelazioni, alcune del tutto incredibili.

Delia Duran spiazza tutti: l’ha proprio fatto

Qualche settimana fa, quando ancora l’amica era in casa, Delia Duran si era lasciata andare con Federica Calemme. La modella venezuelana aveva confessato all’amica vari dettagli personali riguardo diversi aspetti della sua vita: Alex Belli, l’infanzia e il lavoro. Non si è di certo risparmiata, Delia, che ha svelato anche particolari molto intimi. ”

La modella ha raccontato che la sua infanzia è stata interamente segnata dai problemi economici. Da bambina, infatti, ha dovuto subire una delle peggiori realtà: la sua famiglia non poteva permettersi l’acquisto di una casa dove vivere. “Noi non avevamo una casa dove vivere” ha ammesso, “…dormivamo da una parente“. Proprio per questo motivo, Delia ha dichiarato che il suo sogno più grande è sempre stato quello di comprare una casa a sua mamma. “Volevo farlo per lei e così è andata. Era il mio obiettivo: le ho comprato una casa e gliel’ho arredata“.

I fan si sono stupiti di queste parole, soprattutto perché Delia sembra una donna tutta di un pezzo che fatica a lasciarsi andare. Con l’amica, invece, è riuscita a rivelare questi dettagli e il discorso è continuato anche nei giorni successivi, diventando un tema conosciuto nella casa del GF VIP. Per questo motivo, molti telespettatori la stanno difendendo da molti attacchi, che la inquadrano come un’approfittatrice della sua storia personale, secondo loro raccontata per riscuotere successi.

Per me Delia che ripete come sia fiera e felice di aver potuto comprare casa a sua madre appena ha potuto e di aiutare tutti i suoi nipoti, è dolcissima.

Sogna di diventare mamma e con tutta la sua tenerezza sarebbe perfetta. 🧸

Il marcio a volte è negli occhi di guarda.#gfvip pic.twitter.com/lEs7R6yttL — Lowett🥨 (@MeltCandycane) February 14, 2022

Molti altri telespettatori, invece, sottolineano la tenerezza di queste rivelazioni, sicuramente mai facili da fare, soprattutto quando si hanno le telecamere puntate addosso 24 ore su 24.

