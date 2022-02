francesca-chillemi,-gesto-bollente:-le-immagini-‘rubate’-fanno-scalpore-[video]

Attrice e Miss Italia, Francesca Chillemi sta facendo scaldare gli animi di tutti i suoi fan con le ultime fotografie. Momenti molto intimi

Ha vinto Miss Italia nel 2003, a soli diciotto anni, e da lì ha spiccato il volo ed è diventata prima modella e poi attrice. Francesca Chillemi ne ha fatta di strada da quando è stata eletta reginetta della bellezza. Nei primi anni dopo l’incoronazione, ha partecipato alla quarta stagione di Un Medico in Famiglia, inaugurando la sua presenza nelle fiction.

Il suo personaggio di maggior successo è però Azzurra Leonardi in “Che Dio ci aiuti”, a fianco di Elena Sofia Ricci. In questo momento è al lavoro con Can Yaman per la serie tv “Viola come il mare”, ma le fotografie che sono uscite stanno facendo impazzire tutti.

Francesca Chillemi stupisce tutti

Attrice eclettica e poliedrica, Francesca Chillemi ha interpretato più ruoli. Quello che l’ha resa famosa al grande pubblico delle serie TV è Azzurra Leonardi in “Che Dio ci aiuti”. La ragazza, figlia di un papà ricco ma assente, si ritrova a vivere in un convento di suore. La sua attitudine modaiola e pop, però, presto si trasforma in amore per il prossimo e vicinanza a Dio, che la portano a pensare di diventare a sua volta suora.

Quello di Azzurra ha permesso a Francesca Chillemi di far conoscere più lati del suo carattere, a partire dal più sbarazzino fino a quello più profondo e riflessivo. Forse proprio in seguito a questa grande esperienza, che è durata molti anni, è stata scelta per interpretare Viola in “Viola come il mare”. Viola è una giornalista molto intraprendente affetta da una malattia neurodegenerativa. Per ritrovare il padre, che non ha mai conosciuto, decide di abbandonare Parigi e trasferirsi a Palermo, dove inizia a seguire alcuni casi di cronaca nera.

E’ in uno di questi che incontra Francesco Demir, interpretato da Can Yaman. I due attori sono molti mesi che vivono e lavorano fianco a fianco e le ultime fotografie uscite stanno facendo impazzire i fan:

Per ora tra i due la passione sembra essere solo lavorativa, anche perché Francesca è dichiaratamente fidanzata con Stefano Rosso, dal quale ha avuto anche la figlia Rania. Ai fan però piace volare con la fantasia e molti sperano che l’amore, come tra i due personaggi, possa sbocciare anche tra i due attori.

