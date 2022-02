“Figurati se esiste”: Manila Nazzaro senza vergogna, il suo attacco è impietoso

Manila Nazzaro ne ha detta un’altra, ma questa volta la reazione è davvero senza precedenti. Parole durissime, rivolte proprio a lei

All’interno della casa del GF VIP le tensioni aumentano giorno dopo giorno. La finale si avvicina e chiunque teme di non avere un posto assicurato per il grande evento. A questo punto del percorso, infatti, chiunque desidera di arrivare il più lontano possibile, per provare ad acciuffare il trofeo finale. Durante i mesi all’interno della casa più spiata d’Italia, però, molte amicizie che all’inizio sembravano inossidabili son crollate.

E’ proprio questo, probabilmente, che ha portato Manila Nazzaro a dire una frase che nessuno si sarebbe aspettato, da lei. Parole molto dure, soprattutto se si considera la persona a cui sono rivolte.

Manila Nazzaro senza precedenti: che attacco!

E’ probabilmente una delle concorrenti più candidate alla vittoria, o quantomeno alla finale. Soleil Sorge è all’interno della casa del GF VIP dall’inizio del reality e i suoi comportamenti hanno creato due gruppi ben diversi: da un lato c’è chi la vorrebbe eliminare ogni puntata, dall’altro chi invece la sostiene nonostante tutto. La questione che più ha fatto discutere del suo comportamento è quanto è successo con Alex Belli.

L’attore, sposato e super impegnato, si è infatti lasciato andare a baci e movimenti sensuali con Soleil Sorge lungo i primi tre mesi di GF VIP. I detrattori di Soleil la accusano di essere stata scorretta nei confronti della compagna di Alex, Delia, poiché era perfettamente cosciente dello stato sentimentale dell’attore. La questione si è poi conclusa quando Alex ha abbandonato la casa, scegliendo Delia Duran. Quest’ultima è poi entrata nella casa del GF e, inaspettatamente, ha instaurato un rapporto pacifico con Soleil.

Nelle ultime ore, Manila Nazzaro stava chiacchierando di Soleil con Jessica Selassié e Miriana Trevisan. Le tre ragazze stavano parlando del fidanzato di Soleil Sorge, persona che durante tutti questi mesi non si è mai esposta sulla questione del triangolo amoroso. La principessa etiope si è chiesta perché lui non abbia mai mandato una lettera alla ragazza e Manila ha risposto: “Ma figurati se esiste..“. Parole durissime, che non sono sfuggite ai fan:

Jessica: “Però il fidanzato di Sole poteva mandargli una lettera in privato.”

Miriana: “Magari non vuole esporsi.”

Manila: “Ma figurati se esiste.”

Incredibile come Manila abbia superato tutti lì dentro in quanto a cattiveria.#GFVIP — Matteo Freschini (@MatteoFreschini) February 14, 2022

Parole molto dure soprattutto nei confronti di Soleil Sorge, la quale certamente si infurierà quando sentirà questa frase. Manila Nazzaro si sta attrezzando per la finale, cercando di raccogliere più consensi attorno a sé e provando a fare terra bruciata attorno a Soleil.

