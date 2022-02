“vaccino,-le-parole-di-gentiloni:-la-notizia-censurata-dai-media-italiani”.-un-caso-clamoroso:-la-fucilata-di-giorgia-meloni

Una Giorgia Meloni che ridefinisce il concetto di aprire il fuoco. La leader di Fratelli d’Italia scatenata su Twitter, in una raffica di cinguettii durissimi: nel mirino la gestione dell’emergenza pandemica, green pass e vaccino.

Nel primo, la Meloni si interroga: “Il Commissario Europeo Paolo Gentiloni manda in soffitta l’obbligo vaccinale. Vale anche in Italia? Come mai i media italiani non riportano la notizia?”. Il riferimento della leader di FdI è a quanto dichiarato da commissario Gentiloni in un’intervista al giornale tedesco Die Welt: “La discussione sulla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 era giustificata mesi fa. Ma non credo che ora sia il momento di discutere della vaccinazione obbligatoria”, ha spiegato Gentiloni.

Dunque, a stretto giro di posta, la Meloni rincara la dose: “Mentre tutto il mondo allenta le restrizioni, da domani in Italia centinaia di migliaia di lavoratori rimarranno a casa senza stipendio per il ricatto del green pass. Un provvedimento vessatorio senza alcun senso scientifico. Il green pass va abolito”, picchia durissimo riferendosi all’obbligo vaccinale sul posto di lavoro che entrerà ufficialmente in vigore da domani, martedì 15 febbraio.

Quindi, sempre sul tema dell’obbligo vaccinale, aggiunge: “Proibire alle persone di potersi guadagnare da vivere, penalizzando anche le aziende che dovranno fare a meno della forza lavoro in un periodo di grande difficoltà economica per tutta la Nazione, è semplicemente delirante“, conclude Giorgia Meloni. E il suo messaggio è arrivato, fortissimo e chiarissimo.