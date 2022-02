Samira Lui, l’annuncio che sconvolge l’Eredità: svela il suo più grande segreto via social

Samira Lui decide di condividere con i fan una romantica storia su Instagram: ecco chi ha rubato il cuore della Professoressa de L’Eredità.

Dopo aver annunciato il proprio ritorno nel cast del quiz RAI l’Eredità, Samira Lui ha in serbo un ulteriore sorpresa per i fan. La Professoressa ha infatti scelto di rivelare su Instagram un dettaglio importante della sua vita privata. Reduce dal Covid-19, il futuro si prospetta per la modella più luminoso che mai: a quanto pare Samira non solo è impegnata, ma anche molto innamorata, e finalmente pronta a rivelare l’identità del fidanzato. Vediamo di chi si tratta.

Samira Lui e la romantica storia su Instagram: “San Valentino tutti i giorni!”

E’ proprio in occasione della Festa degli Innamorati che Samira sceglie di presentare al mondo il suo compagno: il suo nome è Luigi Punzo. A quanto emerge dai rumors, il fidanzato della Professoressa dovrebbe lavorare in campo alberghiero nel ruolo di luxury concierge. Tale professione consiste nel fornire accoglienza e assistenza ai clienti di fastose strutture ricettive, oltre che nel promuovere le attività turistiche presenti nel territorio.

Sembra inoltre che Luigi posi occasionalmente come modello, e ha condiviso uno shooting a tema wedding proprio con la fidanzata. La coppia è stata avvistata negli ultimi giorni durante una gita fuori porta a Roma, impegnata a scambiarsi confidenze ed effusioni reciproche. Samira ha in seguito ufficializzato la sua relazione, pubblicando una suggestiva storia su Instagram, corredata da una foto che li ritrae nel momento di un bacio. La Professoressa ha scritto anche: “Festeggiando San Valentino in anticipo, ma non ci interessa, perché per noi tutti i giorni vale!“. La notizia è immediatamente diventata virale nel web. Ecco la storia di Samira:

In precedenza la modella e soubrette italo-senegalese si era sempre dimostrata un po’ restìa a diffondere dettagli della sua vita privata tramite social media: la popolarità d’altronde è un mostro a due teste. Bisogna dosare sempre con estrema attenzione quali dettagli privati dare in pasto al pubblico, e quali tenere sottochiave. La sua decisione di condividere con il pubblico la sua relazione indica lo stato di salute del suo rapporto d’amore: a quanto pare la coppia è più unita e complice che mai. Nel frattempo, siamo pronti a salutare il suo ritorno negli studi RAI de l’Eredità, a fianco dell’immancabile Flavio Insinna.

