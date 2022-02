Oroscopo di Paolo Fox 15 febbraio: martedì positivo per amore e lavoro

Ariete – In amore ora sì che si può ragionare, ma tutto andrà meglio da marzo quando Venere sarà con te. Sul lavoro, il momento è particolare, meglio evitare i conflitti!

Toro – La Luna è dissonante e il cielo non promette grandi cose in amore: meglio mantenere la calma. Sul lavoro, sta per arrivare qualcosa di buono, soprattutto dal punto di vista economico. Cerca di valutare (e con calma) dei progetti!

Gemelli – Bene l’amore, la Luna è dalla tua parte e i rapporti con i nati sotto il segno del Leone promettono grandi cose. Sul lavoro, c’è della confusione, ma il transito di Mercurio di aiuterà. Occhio, il weekend sarà importante, ma potresti anche prendere una decisione drastica!

Cancro – Bene l’amore, ancora di più da marzo quando Venere sarà con te. Sul lavoro, l’ambiente è ostile e potresti discutere con chi non ti capisce!

Leone – In amore stai rimettendo in gioco tutto. Sul lavoro, se hai un’attività aperta da poco bisogna rimediare qualche problemino legato ai soldi!

Vergine – La Luna è dalla tua parte dal 17, quando in amore avrai finalmente un quadro più chiaro. Sul lavoro, ci sono meno conflitti, ma cerca di fare chiarezza in vista del futuro!

Bilancia – Bene l’amore: se c’è qualcuno che ti interessa meglio iniziare a farsi avanti ora perché Mercurio è con te. Sul lavoro, periodo di rinnovamento soprattutto per chi ha una propria attività!

Scorpione – In amore ci sono dei piccoli fastidi: a volte è meglio fare finta di niente, di non ascoltare. Sul lavoro, il recupero c’è, ma bisogna fare tutto con calma: se devi fare una richiesta meglio aspettare il 17!

Sagittario – La Luna ti aiuterà a risolvere dei piccoli problemi amorosi, ma anche Mercurio è con te. Sul lavoro, occhio alle discussioni: forse potresti anche fare cose che ti interessano poco!

Capricorno – Bene l’amore, poi tra il 17 e il 18 arriverà il tuo momento: dovrai dichiararti a qualcuno di speciale. Sul lavoro, se stai aspettando una telefonata importante pensa che potrebbe arrivare entro 48 ore!

Acquario – In amore occhio alle relazioni di lunga data, soprattutto se la noia sta prendendo il sopravvento. Sul lavoro, chi ha un’attività propria potrà guadagnare di più, anche se il periodo resta critico e difficile per tutti su questo fronte!

Pesci – L’amore va gestito con calma e prudenza. Sul lavoro, risposte positive in arrivo: dai tempo al tempo e tutto andrà per il verso giusto!

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 15 febbraio: martedì positivo per amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.