“Non ne può più!”: ennesima figuraccia per Jessica Selassiè, questa volta è indifendibile [VIDEO]

Non si smorzano le polemiche su Jessica Selassiè: nelle ultime ore scottanti rivelazioni in Casa chiariscono il suo ruolo.

La Princess di origine etiope Jessica Selassiè è sicuramente uno dei personaggi in pole position per la finale del GF Vip. Storico membro del cast di questa edizione, Jessica ha regalato al pubblico momenti di grande umanità, pacatezza e garbo, senza mai tralasciare quel pizzico di irrequietezza tipico della sua età.

Nelle ultime settimane, però, il suo attaccamento quasi morboso a Barù ha gettato un’ombra sul suo percorso all’interno del reality: Jessica ha più volte ammesso di provare una forte attrazione per l’enologo, senza però riscontro alcuno. Tra i due vi è un’innegabile affinità caratteriale ma, mentre Jessica sembra covare speranze ed avanzare pretese, Barù è invece orientato verso tutt’altri lidi. Le sue preferenze sembrano infatti ricadere sulla spumeggiante Nathaly, oltre che sulla seducente modella Delia Duran, e la Princess ne soffre enormemente. L’ultimo episodio, legato a un gioco proposto dagli autori nel weekend, ha creato un vortice di pettegolezzi in Casa, poi rimbalzati sul web, e Jessica ne è uscita con le ossa rotte.

Il Mikado-gate e quelle chiacchiere notturne: Jessica Selassiè è fuori dai giochi [VIDEO]

Ispirandosi probabilmente al cartoon cult di Disney, “Lilli e il vagabondo“, la produzione del GF Vip ha proposto ai concorrenti un gioco per animare il fine settimana. Il cast, diviso in coppie, doveva infatti consumare 10 Mikado nel minor tempo possibile a partire dalle estremità, per poi arrivare quasi al bacio. A Jessica, notoriamente celiaca, la partecipazione a tale attività è stata preclusa, e il “suo” Barù ha giocato in coppia con Nathaly Caldonazzo.

Jessica Selassiè non ha accolto con favore la vicinanza tra i due, e si è isolata, meditabonda e scornata, dal resto del gruppo. Soleil, intenzionata ad indagare sino in fondo, ha deciso di sondare le reali intenzioni di Barù con la spasimante, e il responso è stato lapidario. Nel cuore della notte, l’influencer l’ha infatti pressato, chiedendogli lumi sulla vicenda. Barù si è espresso in modo inequivocabile: “Mi dicono ‘le devi parlare chiaramente’, e io ho detto ‘Non é che abbiamo avuto una storia!’… Ma di cosa stiamo parlando? Se mi piaci ti bacio! Poi mi dicono che arrossisco, ma non per quello, per altri motivi!”. Il due di picche è fioccato all’insaputa di Jessica, che sembra voler perseguire il suo fine a dispetto di qualsiasi evidenza. Il pubblico dei social ha le idee ben chiare: ecco un eloquente tweet, con il video dell’illuminante chiacchierata notturna.

Come stanno i jerù 🤣? Poveraccio non ne può più del pressing di Jessica, È PIENO! #Gfvip https://t.co/ra0NR8E2Ic — Psy🍩🍰🍭 (@bennypsyc) February 14, 2022

La costanza di Jessica verrà premiata, oppure farà la fine del topo con il gatto? Barù sembra giocare deliberatamente con lei, e i compagni in Casa ormai la dipingono come una macchietta. La prospettiva della finale la persuaderà ad accantonare ogni sentimentalismo, per sgombrare il campo dai rivali? Non resta che seguire gli ultimi, appassionanti, prime time.

