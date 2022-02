GF VIP | “Non potrei mai stare con lui!”: arriva la confessione clamorosa, lei distrugge le sue speranze [VIDEO]

San Valentino riserva sorprese amare per un concorrente del GF Vip: il due di picche è in arrivo, resterà con un pugno di mosche.

La puntata di questa sera del GF Vip si preannuncia rovente: il caso vuole che la serata dedicata agli innamorati cada proprio di lunedì 14, data già fin troppo chiacchierata all’interno del reality. Stasera, infatti, l’attore Alex Belli varcherà nuovamente la famosissima porta rossa per rientrare momentaneamente in gioco. I fan del programma sono ansiosi di scoprire il famoso “colpo di scena” che Belli ha dichiarato avere in canna: in Casa incontrerà infatti sia la moglie Delia, che l’amica con benefit Soleil.

Quali sono le sue intenzioni? Deciderà di ricucire il rapporto, ormai logoro, con la consorte, oppure sceglierà di compiere il salto nel buio con la frizzante influencer? In entrambi i casi, l’esito potrebbe rivelarsi quanto mai incerto: vediamo perché.

Chi troppo vuole, nulla stringe: che succederà ad Alex Belli?

Da quanto Delia ha deciso di sfilarsi la fede dall’anulare, vivendosi l’esperienza nel reality da single, ha ricominciato ad assaporare la leggerezza della vita. Libera di flirtare, danzare e di “camminare da sola“, come sollecitata dal marito, la nave Duran sembra aver definitivamente mollato gli ormeggi. Non si sa, perciò, come reagirà di fronte all’ingresso di Alex.

Anche Soleil, del resto, ha maturato le proprie convinzioni, come il video qui sotto dimostra. Durante un massaggio rilassante alla schiena, Nathaly Caldonazzo ne ha approfittato per sondare il terreno, chiedendole: “Ti saresti messa con lui se ti avesse scelto?”. Soleil, contro ogni aspettativa, ha replicato serafica: “No, perché purtroppo ho imparato troppo ad amarmi. Non potrei mai stare con un uomo che ha determinati atteggiamenti e non mi ispira fiducia.“. Poi, in riferimento al fantomatico fidanzato rimasto fuori dall’equazione (e dalla Casa), ha rivelato: “La persona che ho fuori mi dà molta più integrità…“. Ecco il video del suo intervento:

N: ti saresti messa con lui se ti avesse scelto?

Insomma, sembra che l’one-show man Alex sia destinato a guadagnare solo un colossale buco nell’acqua: secondo ogni evidenza, il suo ingresso non sarà salutato con particolare entusiasmo dalle due donne. Non mancheranno, in ogni caso, nuovi colpi di scena: l’attore emiliano non tollera di esser relegato in un angolo. Non resta che seguire il prossimo, scoppiettante prime time, in onda stasera su Canale 5.

