“Sarà la camera della depravazione”: proposta indecente al GF Vip, sono pronti a dare scandalo

Sale la temperatura nella casa del GF Vip, grazie alle proposta choc avanzata da una concorrente che promette di far scoppiare uno scandalo mai visto.

Qualcosa di insolito e di mai visto sta accadendo in questi giorni nella casa del GF Vip. Delia Duran sta continuando il lavoro di guastatrice inaugurato con grande fortuna dal suo ex presunto marito Alex Belli.

I due non hanno mai nascosto un certo gusto per l’amore libero. L’attrice venezuelana sta perorando la causa del menage a tre, e stando a quanto accaduto nelle scorse ore, pare stia preparando il terreno in vista del rientro in casa di Alex.

Delia avrebbe preso in disparte uno dei gieffini più aitanti tra quelli presenti in casa, per fagli una proposta che già per il semplice fatto d’essere stata profferita sta sollevando un polverone mia visto prima.

GF Vip, tutto pronto per lo scandalo: “Il lettone servirà per orge e festini”

Ormai è da un po’ che la Duran gironzola attorno al giovane Antonio Medugno, pronta a fargli le fusa in maniera sempre meno velata. Il ragazzo è ben consapevole della possibilità che Delia e Alex in realtà stiano mettendo in scena un copione scritto, finalizzato ad attirare l’attenzione mediatica su di loro.

Ma resistere alla bellezza prorompente di Delia è cosa alquanto difficile per chiunque, specie se si è costretti a condividere con lei ogni attimo della giornata. E in uno di questi attimi la venezuelana avrebbe sussurrato nell’orecchio di Antonio il desiderio di fare sesso a tre, coinvolgendo Alex.

In rete, manco a dirlo, si è scatenata la baraonda. “Per tutti gli haters: ieri Delia ad Antonio ha detto che vorrebbe fare sesso con lui ed Alex per cui mollate Sole“, conferma un utente su Twitter. Poi c’è ne sono molti altri che non contenti si sono lanciati in ipotesi bollenti su quello che potrebbe accadere con il ritorno di Belli: “Davide dormirà con Giucas, Baru con Kabir. E il camerone con il lettone servirà per orge festini sadomaso con Delia Alex Soleil Antonio. Sarà la camera della depravazione e sesso sfrenato 24h su 24h“.

Insomma, grazie alla proposta indecente di Delia, il ritorno di Alex nella casa del GF Vip si sta trasformando in uno dei momenti più attesi del programma. Adesso bisogna capire se la venezuelana riuscirà davvero a circuire il giovane Antonio, trascinandolo suo malgrado in quello che per molti è un piano diabolico scritto a tavolino.

