Oroscopo di Branko della settimana dal 14 al 20 febbraio: le stelle che stavamo aspettando

Ariete – San Valentino romantico a metà, muso lungo al mattino, passione incendiaria la sera con la Luna passata in segno di Fuoco come il vostro. In più Mercurio entra nel segno amico dell’Acquario, raggiungendo il Sole e Saturno, intellettuali ma molto selettivi sul fronte delle frequentazioni. L’astro del giorno sarà nel segno d’Aria solo fino a venerdì, poi se ne andrà a illuminare i meandri del vostro inconscio, già protetti dall’amico Giove in dodicesima Casa. Stacanovisti nell’ultima tratta della settimana con Plutone, Mercurio e Venere alti nel cielo in quadratura, si corre per quagliare al più presto e tenersi libero almeno il weekend. Pia illusione, proprio sabato la Bianca Signora passerà all’opposizione concedendo al partner la palma della vittoria.

Toro – Così così il vostro San Valentino, naturale se siete single ma non sperate nemmeno in San Faustino, il giorno seguente, ne sarà l’esatta fotocopia. Naturale con Urano nel segno che bisticcia sia con la Luna sia con Mercurio appena entrato in Acquario, in marcia verso Saturno e il Sole che per vostra fortuna venerdì lascerà il segno raggiungendo i vostri amici Giove e Nettuno in sestile. Sarà l’amicizia dunque e non l’amore il leitmotiv di questa settimana, almeno fino a giovedì quando un bel trigono di Terra in gioco tra la Bianca Signora, Venere, Marte e Plutone vi restituirà allegria e sicurezza in voi stessi. Piacevole il weekend anche a casa a bricolare, se avete del lavoro da ultimare non ne farete un dramma, l’essenziale è stare bene e che tutto fili per il verso giusto, anche se l’avete pagata a caro prezzo la vostra lezione di saggezza sta facendo miracoli.

Gemelli – Micioni già da lunedì pomeriggio, dunque felici a San Valentino, sereni anche il giorno successivo, festa dei single, una condizione che tutto sommato vi va a fagiolo! Con Mercurio appena passato in Acquario, segno d’Aria in trigono al vostro, amico di Saturno e fino a venerdì anche del Sole, avrete altro per la testa che non il cuore: studi, viaggi, affari e soprattutto la carriera che con Giove allo zenit promette bene e ancor meglio farà da venerdì quando il re dell’Olimpo potente e fortunato trasmetterà un po’ della sua fortuna anche a voi, garantendovi un buon successo professionale. Così così la coda della settimana lavorativa, il capo vi stima, tuttavia non perde occasione per caricarvi di lavoro supplementare: visto che siete così volenterosi, perché no? Splendido in compenso il weekend tra le braccia della persona del cuore o in giro in qualche bel borgo a caccia di paesaggi insoliti e rilassanti. Giornate più lunghe col Sole in Pesci vi parlano di rigenerazione benessere, è tempo di tornare a occuparsi più attivamente della propria bellezza.

Cancro – Lunedì mattina ancora con la Luna nel segno, capricciosa sotto il tiro di Marte, Venere e Plutone e fino a sera anche di Mercurio che trasloca proprio a San Valentino, quasi a mezzanotte. A farvi buon gioco però, specie quando si tratta di rose, di cioccolato e romanticismo, c’è il trigono di Giove e Nettuno, ideale se vi siete regalati un long weekend col pomeriggio più romantico, proprio di lunedì: camera con vista lago o mare, antico borgo, bed and breakfast nel bosco. Una meraviglia insomma: come mai non ci avete mai pensato prima? Semplice pigrizia tipica del vostro segno, ma già da mercoledì gambe in spalla: vi toccherà recuperare il tempo perduto con gli studi e sul lavoro. Qualche attimo di fibrillazione esaminando i vostri conti: uno sfascio! Off limits il weekend sotto il tiro incrociato della Luna ostile a Venere, Marte e Plutone. Evidente che sarà il partner a tenervi sotto scacco e che vi piaccia o no dovrete dirgli: signor sì!

Leone – Ah che bellezza questo San Valentino e neppure San Faustino sarà da meno con la Luna al plenilunio possente nel vostro segno. Non illudetevi però che fili proprio tutto liscio come l’olio, perché contro la vostra generosità, allegria e autorevolezza rema l’algido Saturno a braccetto con il Sole e il piccolo Mercurio che li raggiunge verso mezzanotte e subito mette i puntini sulle i cercando la discussione di coppia o il chiarimento con un socio. Tranquilli giovedì e venerdì, anche se l’interlocutore continuerà a darvi filo da torcere con la sua dialettica stringente. Ma alla luce di fatti la fetta di torta più grossa ve la aggiudicherete voi anche stavolta… E allora pronti per festeggiare nel weekend con una bella gita, un party e finalmente una serata danzante o magari anche due: spettacoli e vita sociale sempre gettonatissimi nella lista delle priorità.

Vergine – Inizio settimana sereno ma per poche ore soltanto, già dal pomeriggio di lunedì e per tutte le giornate seguenti sarete di umore nero, non tanto chi è in coppia con la protezione del grande Giove allo zenit, raggiunto venerdì anche da Sole; piuttosto i single delusi da una persona a cui pensano ancora con nostalgia, specie se sanno di avere la coda di paglia e di aver sbagliato tutto con lei. Troppo tardi ormai per rimediare, ma il magoncino resiste ancora! Vita più facile venerdì grazie a un party o uno spettacolo dove incontrare facce nuove è facile e divertente, specie con la protezione di Venere, Marte, Plutone e Urano tutti quanti in trigono al vostro segno. Conoscerete gente simpatica e magari intraprenderete anche un viaggetto! Costoso però, precisa la Luna bilancina in seconda Casa, ma se vi servirà per sentirvi meglio e cominciare a vedere la vita a tinte pastello, ben vengano le spese… il salvadanaio si rifà, la serenità no.

Bilancia – Malmostosi lunedì mattina, ma felicissimi con la Luna nel segno per tutto il weekend. Anche la festa dell’amore si rivelerà all’altezza delle aspettative con la Bianca Signora focosa e appassionata in sestile, Saturno serioso e affidabile, abbracciato fino a venerdì al Sole acquariano e dalla mezzanotte di San Valentino anche a Mercurio. Vivrete momenti intensi, anche se non particolarmente romantici col partner: si parlerà del passato ma anche del futuro, dell’educazione dei figli, degli svaghi e degli interessi culturali che apprezzate e amate condividere. Musoni solo a partire da giovedì con la Bianca Signora in dodicesima Casa. In compenso supportati da Giove il lavoro andrà benone, tutti vi faranno complimenti aiutandovi ogni volta che vi trovate in difficoltà, anche l’immaginazione creativa attraverserà una fase feconda e molto produttiva. Il meglio però arriverà nel weekend, quando eleganti, sereni e magari segretamente innamorati farete brillare gli occhi a chi vi guarda tanto siete belli e curati.

Scorpione – L’inizio sembra promettente ma vi sbagliate, già dal pomeriggio di lunedì le cose si mettono male per voi. Insomma San Valentino vi volta le spalle e pure San Faustino, il giorno successivo, fa lo stesso. Giù di tono tutti quanti, coppie magari già in crisi e single sfegatati, senza nessuna intenzione di cambiare la loro situazione. E come potrebbero con Urano battagliero e separatista all’opposizione e Saturno raggiunto lunedì sera da Mercurio in Acquario? Il piccolino è fonte di discussioni familiari e malumori, accuse, ripicche tutte riferite a un passato remoto… avanti di questo passo scivolerete fino al mesozoico… Anche il Sole in quadratura fino a venerdì reclama chiarezza. Miglioramento indiscusso in vista per venerdì sera con il Sole finalmente in Pesci, segno d’Acqua amico del vostro, ringalluzzito per di più dal raggio benefico e protettivo di Giove e dall’immaginifico Nettuno che vi fa sognare ma non solo. Al cinema, a ballare, a cena col partner ricucite l’intesa, mentre i cuori solitari folgorati da una persona speciale cominciano a riflettere sull’opportunità… di lasciare la vita monacale a favore di qualcosa più gustoso e piccante. A vostro favore anche Marte, Venere e Plutone uniti e complici nel parlarvi di sesso. Niente gite nel weekend però, la Bianca Signora passata in dodicesima Casa vi vuole pensierosi, a riflettere sul vostro presente e soprattutto sulle opportunità per il futuro. Letture edificanti, palestra e solo per chi abita in montagna ciaspole e sci, ma occhi ai capitomboli! Prudenza anche alla guida, la sanzione vi aspetta dietro l’angolo e magari anche il conto del meccanico.

Sagittario – Super lunedì già dal pomeriggio col passaggio lunare in Leone, segno di Fuoco sportivo e gioioso come il vostro. Inoltre se la Bianca Signora bisticcia con Urano, Saturno e il Sole a voi le loro beghe non interessano, andate avanti diritti come fusi, procedendo con successo sia negli studi sia sul lavoro, dove vi aspettano belle notizie e magari anche la sospirata trasferta. Non così idilliaci però giovedì e soprattutto venerdì con il Sole che a tradimento scivola in Pesci, in combutta con Giove e Nettuno già impegnati a complicarvi le cose con spese supplementari per la casa e qualche invasione in famiglia. L’arrivo della suocera, per esempio, che inventa scuse sempre più fantasiose per venire a ficcanasare a casa vostra! Le spese non finiscono neppure qui, aspettate sabato con gli amici che vi invitano qua e là, convincendovi ad acquistare indumenti e piccoli pezzi di arredamento di cui non avete alcun bisogno, ma… con Venere e Marte sodali in seconda Casa la carne è debole e la tentazione irresistibile. Cenetta gourmet tanto per non lasciare fuori nulla: quel che si spende oggi lo si riguadagna domani! Nonostante le pessime acque in cui navigate se un amico vi chiede un prestito non gli direte di no, guai anteporre i bigliettoni ai sentimenti!

Capricorno – Immusoniti lunedì mattina, ma per fortuna la luna dura poco, non solo in senso metaforico: qui si parla della Bianca Signora che dal pomeriggio lascia l’opposizione e smette di litigare con i vostri inquilini Marte, Plutone e Venere, chiaramente decisi a dominare la scena. Ininfluenti lunedì e martedì, dunque un San Valentino scarico, tanto più che Mercurio vi lascia per scivolare in Acquario, atteso da Saturno sparagnino che subito vi conteggerà non solo il denaro, ma anche il tempo e l’energia sprecati. E non finisce qui: non farete in tempo a tirare il fiato con la Luna e il Sole amichevoli tra giovedì e venerdì, che subito arriva un’altra tegola. Sabato la Bianca Signora si altera di nuovo passando in Bilancia, dove accampa pretese ambiziose e chiede più di quanto non le possiate concedere… ma non sarete piuttosto voi a pretendere troppo da lei? In ogni caso risultato vicino allo zero.

Acquario – “San Valentino da dimenticare” griderà il partner al vostro indirizzo, ma voi, forti del Sole e di Saturno nel segno, raggiunti quasi a mezzanotte da Mercurio colto ma polemico, vi sentirete apposto, in grado di dargli il benservito senza fare una piega. Tanto martedì sarà la festa dei single… e allora viva la libertà! Inutile però tentare di convincere la Luna all’opposizione in combutta col vostro astro guida Urano in quadratura. Terrà bordone al vostro partner, quasi ex, e alla famiglia, penalizzando voi con una serie di critiche taglienti. Venerdì sera poi, dopo alcune giornate anonime, vi appresterete a dare il byebye al Sole che esce dal vostro segno chiudendo per i prossimi undici mesi l’imbarazzante zona compleanno. Peccato non valga lo stesso per i vostri problemi personali, sentimentali e lavorativi… con Marte, Venere e Plutone imbronciati in dodicesima Casa guai e dispiaceri continueranno a mulinarvi nella mente, perfino nel weekend benedetto da una Luna frizzantina in segno d’Aria come il vostro. Regalatevi un viaggetto o un’escursione nella natura: il malumore passerà subito.

Pesci – Inizio settimana felice con la Luna in segno d’Acqua, peccato che già a mezzogiorno cambi idea passando in Leone nella vostra sesta Casa, dove vi farà sgobbare come matti, insensibile ai santi in calendario, quello delle coppie lunedì e quello dei single martedì. Ma che vi importa ora che avete Giove protettivo abbracciato al fantasioso Nettuno nel segno? Ed è ancora nulla, venerdì nel vostro segno infatti approderà anche il Sole dando inizio alla zona compleanno, piena di auguri, regalini, torte goduriose con candeline da spegnere… Una di più purtroppo, ma mal comune mezzo gaudio! A questa regola non sfugge nessuno, qualsiasi sia il suo segno di appartenenza. Pesantucci giovedì e venerdì sotto tiro della Luna all’opposizione e per giunta con Mercurio e Saturno che dalla dodicesima Casa rallentano e a volte ostacolano tutti i vostri piani. Per fortuna qualcuno che tifa per voi c’è, niente meno che Plutone, Venere, Marte e Urano tutti quanti in sestile, pronti a invitarvi fuori, a telefonarvi per ore e a corteggiarvi con delicatezza e maestria. Ma allora perché non mollate gli ormeggi? Weekend riflessivo: è tempo di fare un bilancio e prendere una decisione impegnativa.

