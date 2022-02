Oroscopo di Branko 14 febbraio: salute e amore di questo lunedì di San Valentino

Ariete – Cercate di trovare un compromesso, un punto di incontro con gli altri e di non pensare troppo. Anzi, è meglio mantenere la calma e uscire all’aria aperta: una passeggiata vi farà sicuramente bene!

Toro – Oggi avete intenzione di prendervi dei rischi e la fortuna sarà con voi. Attenzione però alla dieta e alle vie urinarie: meglio bere di più e rivedere lo stile di vita, che deve essere equilibrato!

Gemelli – Oggi siete ottimisti come non mai e state amando sempre di più il lavoro di gruppo. Siete stanchi, quello sì: cercate di fare tutto con calma e di ricaricare un po’ le batterie!

Cancro – Oggi è meglio se vi concentrate su quello che è davvero importante per voi. Domandatevi: quali sono le priorità? E seguitele! Cercate di non tirarvi mai indietro e di prendere tutto come viene!

Leone – Finalmente ora avete più fiducia in voi stessi e avete intenzione di trasformare tutti i sogni in realtà. Cercate di dosare bene l’energia e di stare con le persone che vi circondano!

Vergine – Oggi avete voglia di ascoltare gli altri, di aiutare chi ha bisogno e ha dei problemi. La fortuna è con voi, l’energia non vi manca, ma forse è meglio prendere una pausa da quello che state facendo. Vi farà solo che bene!

Bilancia – Bene, ora siete pronti a cambiare le cose e a ricominciare anche da zero. Attenzione, però, alla salute e ai piccoli problemi renali: meglio bere di più!

Scorpione – Cercate di fare uno sforzo, di aprirvi con gli altri e di rilassarvi. State cercando di affrontare al meglio i problemi e il vostro morale, che è alle stelle, vi aiuterà!

Sagittario – Oggi siete creativi e siete in grado di risolvere i problemi. Fate bene a seguire l’istinto: non pensate agli altri, andate avanti per la vostra strada! E non sbaglierete.

Capricorno – Oggi siete determinati, entusiasti e state seguendo le vostre priorità. E’ vero, la stanchezza inizia a farsi sentire e avete bisogno di evadere dalla quotidianità!

Acquario – Le vostre idee ora sono più chiare e state lavorando a nuovi progetti. Cercate di dormire di più: avete bisogno di riposo!

Pesci – State andando verso i vostri obiettivi e lo state facendo con energia e determinazione, ma cercate di tenere sempre gli occhi aperti e di dosare l’energia che avete!

