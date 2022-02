Oroscopo della settimana di Paolo Fox: le stelle per amore e lavoro dal 14 al 20 febbraio

ARIETE – Amore. Si avvicina la fine di questo periodo critico, i nuovi rapporti hanno la possibilità di decollare da marzo. In questa settimana fate tutto il possibile per non buttare all’aria una storia. Il rapporto con un Ariete o con un Acquario sembra davvero promettente. Le coppie che si vogliono bene e che hanno attraversato un momento di crisi devono tenere sotto controllo le spese. Lavoro. Bisogna accettare quello che passa il convento, per poi migliorarlo in un secondo momento. Certe decisioni prese negli ultimi mesi non hanno avuto esito positivo per via di situazioni complicate. ☆☆☆☆

TORO – Amore. È una settimana favorevole per gli incontri, è importante coltivare le nuove amicizie e dare speranza ai nuovi rapporti. Le relazioni più interessanti possono nascere con Vergine e Capricorno. È una settimana favorevole anche per le coppie, ma se c’è qualcosa da dire sarà meglio parlare a partire da giovedì. Lavoro. È una settimana positiva per gli studenti, ma anche per chi ha fatto richieste in passato. È un cielo astrologico fortunato un po’ per tutto. Ci sono spese da sostenere per un cambiamento importante. ☆☆☆☆

GEMELLI – Amore. In questo periodo possono nascere nuovi legami. Durante i nuovi incontri potrebbe scoppiare un’attrazione fatale. Attenzione agli inviti che riceverete in questa settimana. In famiglia inizia a farsi vedere qualche miglioramento. Sono ancora più favorite le coppie che vogliono fare qualcosa insieme. Lavoro. C’è agitazione per colpa delle troppe cose che dovete gestire in questo periodo. I collaboratori nati sotto il segno del Leone o del Sagittario vi fanno un po’ preoccupare. ☆☆☆☆☆

CANCRO – Amore. Difficile che non ci siano stati contrasti, ma pian piano bisogna superarli. Nel corso di questa settimana ci saranno delle perplessità, non è escluso che negli ultimi sei mesi abbiate chiuso una storia. Se la vostra coppia ha resistito agli ultimi mesi di tensione, allora non mandare tutto all’aria visto che già dalla prossima settimana si recupera. Lavoro. È un periodo di rilancio. Non è colpa vostra se un rapporto lavorativo si è interrotto. Le nuove opportunità sembrano comunque vantaggiose. ☆☆☆☆

LEONE – Amore. È un periodo in cui non pensate all’amore, siete presi da troppe cose che riguardano il lavoro. Incontri fortunati ma se una persona non è interessata a voi, è inutile insistere. Se il lavoro di uno dei due partner è cambiato, è necessario darsi il tempo per ritrovare il feeling perduto. Il settore finanziario piange ancora. È un oroscopo importante per chi vuole avere un figlio. Lavoro. Le giornate in arrivo sono promettenti, soprattutto se nel 2021 avete cambiato mestiere. La vostra fortuna tornerà, ma attenzione a non distrarvi. I vostri progetti sono validi, ma troppo ambiziosi. ☆☆☆☆

VERGINE – Amore. Cogliete al volo tutte le occasioni che si presentano in questo periodo. La giornata di giovedì 17 febbraio favorisce gli incontri. Questa settimana risulta essere promettente, non ne ricava niente solo chi non desidera amare oppure è troppo esigente. Non abbiate paura di un ritorno di fiamma. È una settimana favorevole anche per rimettere in ordine certi conti. Lavoro. C’è una buona situazione astrale che caratterizza la vita professionale e se avete fatto dei progetti per febbraio andranno bene. Restano aperte discussioni con un superiore o un collega. ☆☆☆☆

BILANCIA – Amore. L’oroscopo di Paolo Fox sostiene che il mese di marzo sarà migliore di febbraio. Manca davvero poco per il periodo di recupero, Venere è contraria ma dalla fine del mese molte cose cambieranno e ancora di più da marzo. Le storie che hanno retto alla pressione degli ultimi mesi sono nuovamente solide. È tempo di passione, ma anche di una maggiore armonia nei rapporti di coppia. Lavoro. C’è una bella opportunità da cogliere al volo, ma dovete lavorare con più tranquillità e dedizione. Alcuni nativi della Bilancia potrebbero sentirsi snobbati, altri invece sono in attesa di una risposta. ☆☆☆☆☆

SCORPIONE – Amore. Evitate ogni tipo di conflitto, anche se spesso siete attratti da persone che vi tengano testa. Attenzione, se avete a che fare con qualcuno che è fuori dalla vostra portata. Rischiate di agitarvi molto tra martedì 15 e mercoledì 16 febbraio. È una settimana da prendere con le pinze per molte coppie. Tenete sotto controllo le questioni legali e quelle finanziarie. Anche se Giove è favorevole qualche battibecco ci sarà, magari per questioni che riguardano i soldi. Lavoro. Se dovete portare avanti un progetto, forse sarà bene aspettare la giornata di venerdì 18 febbraio. È la settimana adatta per fare passi avanti, ma potreste essere un po’ preoccupati per i soldi. ☆☆☆

SAGITTARIO – Amore. È un periodo di grande recupero, tutto merito del transito favorevole di Venere. Se c’è una persona che sembra sedotta dal vostro sguardo, non fatevi pregare troppo. Le storie d’amore rinvigoriscono con questo cielo astrologico. Qualsiasi cosa sia successo tra voi e il partner in passato, troverete un modo per rafforzare il vostro rapporto. Il weekend potrebbe riportare a galla qualche disagio nella coppia, ma niente di preoccupante. Lavoro. Chi ha avuto qualche difficoltà finanziaria in questo periodo potrà ricevere qualcosa in più. È un momento positivo per tutto. ☆☆☆☆

CAPRICORNO – Amore. Le stelle di questa settimana non sono così ottimiste, è importante evitare scelte sbagliate. Attenzione a non cercare illusioni e soprattutto persone un po’ stravaganti. Nella vita di coppia qualche complicazione c’è stata ma con queste stelle è possibile ripartire. Alcuni nativi del Capricorno potrebbero decidere anche di legalizzare un’unione. Lavoro. Non mancano le opportunità anche se bisogna scendere a patti con la realtà. Non perdete di vista le grandi occasioni e non sottovalutate una proposta. ☆☆☆☆

ACQUARIO – Amore. Le occasioni che si presentano in questo periodo sono tutte da sfruttare. I sentimenti devono essere a colori, dovete stare con una persona che amate sul serio e che ha la capacità di sedurvi con lo sguardo. In questi giorni il vostro fascino raddoppia. Nella vita di coppia, il lavoro viene in primo piano rispetto al resto, ma è importante trovare un po’ di tempo per il partner. C’è troppa tensione nei legami con Cancro, Capricorno e Ariete: massima prudenza. Lavoro. Siete preoccupati per una questione che riguarda la burocrazia. In generale, comunque, il cielo è favorevole. A metà settimana potreste avere un’occasione. ☆☆☆☆☆

PESCI – Amore. Le opportunità sono buone e per questo non dovete perdere tempo. Non chiudetevi a riccio e scacciate via le indecisioni. Le stelle sono sempre dalla vostra parte, questo significa che se avete vissuto una crisi d’amore potete superala anche guardandovi attorno. Chi può contare sul partner giusto farà grandi progetti. Lavoro. Il weekend porta qualche bella novità e ci saranno anche proposte intriganti da sfruttare. Se c’è una richiesta da avanzare, insistete. Consultate una persona che riesca ad aiutarvi tecnicamente. ☆☆☆☆☆

