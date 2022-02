“È una donna sporca”: nervi a fior di pelle per Davide Silvestri, non la sopporta più [VIDEO]

L’ex attore Davide Silvestri ha dimostrato di saper mantenere la calma evitando discussioni inutili, ma c’è qualcuno nella Casa del Grande Fratello Vip che sta riuscendo a fargli saltare i nervi.

Nella Casa del Grande Fratello Davide Silvestri si è rivelato come uno dei concorrenti più pacifici di questa edizione. Ma c’è qualcuno tra i gieffini che in queste ore è riuscito a fargli perdere la pazienza.

L’ex attore, che è riuscito a reinventarsi come produttore di birra, ha messo in mostra in questi mesi di permanenza nel reality show di Signorini la capacità di saper dialogare con tutti, senza farsi trascinare in discussioni e litigi.

Eppure, nonostante la sua abilità nel farsi scivolare addosso i difetti degli altri inquilini, nella Casa c’è qualcuno che sta riuscendo a mettere a dura prova i suoi nervi. Tanto che Davide sta sviluppando una sorta di allergia nei suoi confronti.

Davide Silvestri, lei gli fa saltare i nervi: “È proprio scoordinata”

Silvestri ha legato molto con Barù, forse perché entrambi condividono un atteggiamento distaccato, senza alcuna ambizione apparente per la vittoria finale del Grande Fratello Vip.

Non è un caso quindi che si ritrovino spesso a chiacchierare, magare in camera da letto, ragionando sulle dinamiche che animano la casa. E proprio in uno di questi momenti di relax, Soleil Sorge è riuscita a rompere le uova nel paniere, facendo inalberare Davide.

“Sole ti lascia la porta aperta… mamma mia, è proprio scoordinata, fa un casino fa…“, ha sbottato Silvestri, dopo che la ragazza è uscita dalla stanza. “È proprio sporca, una donna sporca”, ha ribattuto Barù tra il serio e il faceto, riprendendo la nomea che la ragazza si è fatta in casa. “Non sa uscire e chiudere la porta, fa un casino fa“, ha ripetuto Davide evidentemente spazientito, prima di alzarsi per andare lui a chiudere la porta lasciata aperta da Soleil.

Un gesto di stizza che denota un certo nervosismo del ragazzo nei confronti della Sorge, che invece continua imperterrita a vivere la sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip all’insegna del totale menefreghismo verso gli obblighi e le attenzioni che invece sono fondamentali per un una convivenza pacifica in un ambiente chiuso.

