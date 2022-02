covid-oggi-italia,-62.231-contagi-e-269-morti:-bollettino-12-febbraio

(Adnkronos) – Sono 62.231 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 269 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 587.645 tamponi con un tasso di positività del 10,6%. Sono 16.310 i ricoverati con sintomi, 514 in meno da ieri, mentre sono 1.223 le terapie intensive occupate, 42 in meno da ieri.

Sono 10.206.892 i guariti, 117.463 in più da ieri, mentre sono 1.695.614 gli attualmente positivi. Da inizio pandemia le vittime sono state 150.824.

LOMBARDIA – Sono 6.516 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 45 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 37.972. Nelle ultime 24 ore sono stati 84.039 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con una percentuale di positività che si attesta al 7,75%.

Secondo i dati pubblicati dalla Regione, i ricoverati in area medica sono 2.048, 113 in meno rispetto a ieri. Mentre sono 173 i pazienti Covid in terapia intensiva, uno in meno di ieri, per un totale di 2.221 ospedalizzati. La percentuale di occupazione di posti letto da parte di malati Covid in area medica è al momento al 19,58% in Regione, mentre la percentuale di occupazione delle terapie intensive è scesa sotto la soglia critica del 10% (9,56%). Nella regione si contano al momento 189.628 persone in isolamento ed è stata superata quota 2 milioni di dimessi/guariti da inizio pandemia.

Per quanto riguarda i nuovi contagi nelle province sono: 1.921 nelle ultime 24 ore a Milano, 564 a Bergamo, 918 a Brescia, 462 a Como, 226 a Cremona, 202 a Lecco, 122 a Lodi, 338 a Mantova, 509 a Monza Brianza, 368 a Pavia, 94 a Sondrio e 533 a Varese.

CAMPANIA – Sono 6.257 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti nella Regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 51.071 tamponi, tra molecolari e antigenici. I ricoverati sono 1.217, mentre le terapie intensive occupate sono 74. Tra le province con più nuovi casi quella di Napoli a 3.204, Salerno 1.329, Caserta a 1083 e Avellino a 302. Per quanto riguarda le vaccinazioni sono state effettuate 4.687.947 prime dosi, 4.132.354 seconde dosi e 3.287.755 terze dosi nella Regione Campania.

LIGURIA – Sono 1.637 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.515 tamponi, di cui 11.992 test rapidi. Da ieri sono guarite 3.646 persone.

Gli ospedalizzati sono 624, 38 in meno da ieri. Sono 29 i pazienti in terapia intensiva, 21 non vaccinati e 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie Covid correlate). Al momento i positivi nella Regione sono 26.733. In isolamento a casa 26.151 persone.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.514 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.585 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 7,06%. Sono, inoltre, 11.451 i test rapidi antigenici realizzati con un tasso di positività del 9,16%.s

Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 31, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che calano a 388. Da inizio pandemia sono morte 4.637 persone in Friuli Venezia Giulia.

BASILICATA – Sono 697 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 12 febbraio 2022, secondo i numeri e i dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono staati individuati su un totale di 4.461 tamponi (molecolari e antigenici).

Le persone decedute sono un uomo di 63 anni residente a Barile e una donna di 76 anni residente a Rotondella, entrambi vaccinati. Sono state registrate 714 guarigioni. Si registra un primo segnale di riduzione della pressione sugli ospedali, da verificare nei prossimi bollettini se è tendenziale. I ricoverati per Covid-19 sono 100 (-5) di cui 7 in terapia intensiva: 49 (di cui 4 in TI) nell’ospedale di Potenza; 51 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 20.100. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.899 somministrazioni.

TOSCANA – Sono 3.738 i nuovi contagi registrati in Toscana oggi, 12 febbraio 2022, secondo dati e numeri del bollettino anticipati dal presidente della Regione Eugenio Giani. Venti i morti. Eseguiti 37.082 test di cui 10.435 tamponi molecolari e 26.647 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,08% (58,7% sulle prime diagnosi). I ricoverati sono 1.245 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 90 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 10 uomini e 10 donne con un’età media di 83,2 anni.

I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,5% e raggiungono quota 723.629 (89,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 79.472, -7,9% rispetto a ieri. I vaccini attualmente somministrati: 8.492.626 di cui 2.221.735 dosi booster. L’età media dei 3.738 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa.

SICILIA – Sono 5.945 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 42 morti nell’isola.

I pazienti guariti sono stati 4.789 nelle ultime 24 ore. Nell’isola in totale ci sono 278.798 positivi e di questi 1.308 sono ricoverati in regime ordinario, 115 in terapia intensiva, con sei nuovi ingressi e 277.375 sono in isolamento domiciliare. La provincia con più casi è Palermo, con 1.187 casi, seguita da Catania a 1065 e Messina a 1060.

LAZIO – Sono 7.114 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 17.505 tamponi molecolari e 45.126 antigenici con un tasso di positività all’11,3%. I ricoverati sono 1.941, 48 in meno da ieri, 179 le terapie intensive occupate, 5 in meno da ieri, e 13.241 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 3.333. “I guariti rappresentano il doppio dei nuovi casi positivi e prosegue il calo dei ricoveri” evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dopo aver presieduto da remoto e in isolamento l’odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Questa la situazione nel dettaglio. Asl Roma 1: sono 1.332 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Asl Roma 2: sono 1.041 i nuovi casi e 2 i decessi da ieri. Asl Roma 3: sono 960 i nuovi casi e 1 decesso da ieri. Asl Roma 4: sono 344 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Asl Roma 5: sono 587 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 6: sono 844 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore.

Nelle province si registrano 2.006 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 540 i nuovi casi. Asl di Latina: sono 912 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Asl di Rieti: sono 237 i nuovi casi. Asl di Viterbo: sono 317 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore.

PUGLIA – Sono 4.882 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 12 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 32.414 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 1.349; Provincia di Bat: 368; Provincia di Brindisi: 421; Provincia di Foggia: 794; Provincia di Lecce: 1.243; Provincia di Taranto: 669; Residenti fuori regione: 25; Provincia in definizione: 13.

Le persone attualmente positive sono 98.963. In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area non critica sono 752. In terapia intensiva, invece, 65 malati.

SARDEGNA – Sono 1.968 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 15.776 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 409, 4 in meno di ieri, mentre 32.967 sono i casi di isolamento domiciliare, 770 in più rispetto a ieri.

EMILIA ROMAGNA – Sono 4.497 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 26 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 31.924 tamponi, di cui 12.223 molecolari e 19.701 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 14%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 126, 6 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.087, 59 in meno da ieri.

Nelle ultime 24 ore sono guarite 11.883 persone. Dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 15.531 nella Regione.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 12.278 dosi; sul totale sono 3.735.624 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93%. Le terze dosi fatte sono 2.551.121.

CALABRIA – Sono 1.683 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 12 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 10 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.912 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +1.397 guariti, +276 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 353) e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 25).

VENETO – Sono 6.017 nuovi contagi da coronavirus oggi, 12 febbraio, in Veneto, secondo i numeri del bollettino Covid della Regione. Sono 33 i morti nelle ultime 24 ore. Arriva a 1.262.839 il numero dei positivi da inizio pandemia, mentre quello dei decessi sale a 13.359. Gli attualmente positivi sono 112.759. Sono attualmente 1.091 i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 81 in condizioni gravi.