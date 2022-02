Calcio: Giampaolo, ‘siamo stati in partita con il Milan, c’è mancata un po’ di qualità’

Milano, 13 feb. – (Adnkronos) – “In occasione del loro gol abbiamo commesso un errore, lo avevamo anche visto in mattinata. Loro hanno questa soluzione lunga e sono bravi a fare male in queste situazioni. Dovevamo essere bravi a gestire la gara: siamo stati in partita, ma ci è mancata un po’ di qualità”. L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo commenta così la sconfitta per 1-0 a San Siro contro il Milan. “Caputo e Sensi non sono stati supportati nella maniera giusta, ma non sono né deluso né scontento -aggiunge il tecnico blucerchiato a Sky Sport-. Affrontavamo il Milan, una squadra che ha una qualità diversa e che gioca per vincere lo scudetto”. E a proposito di Milan, Giampaolo ha parlato anche della sua breve avventura sulla panchina rossonera all’inizio della stagione 2019/20: “È stata un’occasione persa che potevo sfruttare meglio”.