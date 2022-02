Vaccino ai bimbi? “Non so quanto abbia studiato”. Silvestri, lo sfregio alla Meloni: “Cosa non ha capito. Magari in privato…”

Guido Silvestri è intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo che va in onda su La7 nel fine settimana. L’immunologo e virologo è stato sollecitato su una questione squisitamente politica: nei giorni scorsi Giorgia Meloni prima e Matteo Salvini poi hanno dichiarato che non faranno vaccinare i loro figli piccoli.

Un messaggio che stride con la necessità di alzare il più possibile la barriera vaccinale contro il Covid e soprattutto non supportato da alcuna evidenza scientifica: “Io davvero non capisco. I bambini fanno tante vaccinazioni, tutte con una sicurezza non superiore al vaccino anti-Covid, non capisco perché ci debba essere questa resistenza ideologica. Non so quanto abbia studiato la Meloni, ma se vuole sono disponibile per fare due chiacchiere e spiegarle la questione in privato. Non ci sono rischi nel vaccinare i bimbi. Anzi, se malauguratamente si dovesse formare una super variante avere anche i bimbi vaccinati ci darebbe uno scudo immunitario molto più forte”.

Poi Silvestri è stato interpellato anche sulla questione del bollettino: giusto o sbagliato darlo giorno per giorno anche in questa fase della pandemia? “Non lo vendo un grande problema, semmai è il risalto che se ne dà che è sbagliato. Sono a favore della trasparenza e dei dati resi noti al pubblico in tempo reale”.