“sono-chiacchiere”:-claudia-ruggeri-infuriata,-la-miss-di-avanti-un-altro-zittisce-le-critiche

Claudia Ruggeri, volto storico ad “Avanti un Altro” replica in modo clamoroso alla bufera mediatica scatenata sulla trasmissione.

Il programma “Avanti un Altro”, condotto da Paolo Bonolis, è ultimamente al centro di accanite polemiche sui mass media. La trasmissione sembra infatti essersi rivelata, nell’ultima edizione, un flop su tutti i fronti. Non ultimo lo share, che quest’anno non ha accolto con favore lo storico programma di Bonolis. Delle otto puntate previste, finora ne sono andate in onda 4, e Mediaset ha diramato nelle ultime ore un comunicato ufficiale.

“Avanti un Altro” verrà per il momento sospeso: Canale 5 da questa settimana ha stravolto il palinsesto, inserendo al suo posto i film di Checco Zalone. Nonostante l’evidente insuccesso, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri cerca di salvare capra e cavoli, minimizzando. “Come già previsto dal palinsesto, dopo i quattro appuntamenti della prima parte della stagione tornerà ad arricchire l’offerta dell’ammiraglia Mediaset con nuove puntate, nella prossima primavera.“. Agli spettatori non è sfuggito il tentativo di difendere strenuamente la reputazione del programma, e si è scatenata l’ironia nel web. Claudia Ruggeri reagisce con due stories di Instagram molto eloquenti, e lancia il guanto di sfida agli haters.

Claudia Ruggeri stende gli haters su Instagram: “Pubblicate questo!”

La modella Claudia Ruggeri ha militato in diversi ruoli ad “Avanti un Altro”: dal ruolo di Poliziotta e, in seguito, di Supplente, è poi approdata nel salottino con Miss Claudia. La soubrette si è esposta, pubblicando su Instagram una storia in difesa del programma. Il testo pubblicato recita infatti: “Lo storico e amatissimo game-show continua a macinare brillanti risultati: ieri, mercoledì 9 febbraio, ha registrato 4.174.000 spettatori con il 21,16% di share, e ha ancora una volta confermato la leadership della propria fascia sul pubblico attivo con il 24,8% di share.”. Lo stralcio proviene direttamente dal comunicato stampa di Canale 5, e Claudia aggiunge piccata: “Pubblicate questo!”

Per la modella le critiche sollevate al programma sono state indigeste, ed è scesa in campo per difendere il proprio operato, oltre a quello del conduttore Paolo Bonolis. Aggiunge poi: “Il preserale leader sul pubblico attivo! Il serale riprende in primavera come previsto. Il resto sono chiacchiere! #avantiunaltro“. Ecco una delle sue stories:

La guerra per lo share è da sempre una costante, soprattutto per i due giganti RAI e Mediaset. La battaglia, senza esclusione di colpi, proseguirà più infuocata che mai, a colpi di nuovi format e l’introduzione di serie-tv.

The post “Sono chiacchiere”: Claudia Ruggeri infuriata, la miss di Avanti un altro zittisce le critiche appeared first on Ck12 Giornale.