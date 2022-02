“piuttosto-si-finge-morto”:-la-mazzata-di-andrea-nicole,-non-gliela-fa-passare-liscia

Durante alcune storie su Instagram, l’ex volto di Uomini e Donne ha lanciato una vera e propria bomba. Andrea Nicole ci va giù pesante

E’ uno dei volti più conosciuti e amati di questa edizione di Uomini e Donne, Andrea Nicole. La ragazza dentro il programma di Maria de Filippi ha trovato l’amore in Ciprian Aftim, un ragazzo che le ha fatto passare qualche problema di regolamento. I due, infatti, sono stati allontanati dalla trasmissione poiché si sono visti di notte trasgredendo le regole.

Nelle ultime ore, Andrea Nicole su Instagram si è lasciata andare a qualche dichiarazione davvero pesante. Parole inaspettate per lui e per tutto il pubblico che li sostiene dall’inizio del programma che li ha visti nascere come coppia, Uomini e Donne.

Andrea Nicole senza precedenti: “Cosa stai dicendo?”

Uno dei tool di Instagram più apprezzati e usati da parte dei VIP è quello delle domande. Instagram, con questo strumento, permette ai fan e ai follower di porre domande in anonimo al VIP di turno, che poi risponderà pubblicamente con una story. E’ uno strumento molto apprezzato perché permette ai personaggi famosi di farsi conoscere dal proprio pubblico, svelando proprio ciò su cui loro si incuriosiscono e creando un bel legame.

In un momento di relax con il fidanzato Ciprian, Andrea Nicole si è messa a rispondere a un po’ di domande dei fan, che riguardavano soprattutto il suo rapporto con il ragazzo. La prima chiedeva: “Quando litigate e discutete, chi chiede scusa per primo?“. Dopo un momento di imbarazzato silenzio, Ciprian ha risposto in modo deciso, indicando sé stesso. Andrea Nicole l’ha subito fulminato con gli occhi e ha detto: “Lui è l’unica persona al mondo che non riesce a chiedere scusa, piuttosto si finge morto. Ma cosa stai dicendo?”

Una seconda domanda, molto più imbarazzante, ha chiesto loro se avessero già avuto rapporti dopo essere usciti da Uomini e Donne. I due, tra l’imbarazzato e l’ironico, hanno commentato: “No…no. Facciamo delle grandi partite a scopone scientifico!“, sottintendendo che la risposta fosse del tutto un’altra. I due sembrano una coppia molto affiatata e anche Maria de Filippi, quando li ha ospitati in trasmissione per un saluto, ha apprezzato la loro complicità.

