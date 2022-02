Oroscopo di Paolo Fox 13 febbraio: domenica sarà piena d’amore

Ariete – In amore la situazione è di stallo, meglio mantenere la calma. Sul lavoro, domani la giornata sarà migliore: oggi hai poca concentrazione!

Toro – Sono favoriti i nuovi incontri e le nuove storie vanno messe alla prova. Sul lavoro, vai avanti per la tua strada: cerca di fare qualcosa in più!

Gemelli – Domenica intrigante per l’amore: non lasciare nulla al caso se ti interessa qualcuno. Sul lavoro, sei agitato perché forse hai troppe cose da fare: oggi, però, scegli la strada del riposo!

Cancro – Giornata particolare per i sentimenti, ci sono troppi problemi e difficoltà per chi vive da tempo una crisi. Sul lavoro, stai facendo qualcosa che non ti piace: non è colpa tua se sei fermo da un po’!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone – In amore il periodo non promette grandi cose, ma basta con le polemiche. Sul lavoro, cerca di chiarire le questioni e di essere meno agitato!

Vergine – Bene l’amore, le storie che nascono ora promettono grandi cose. Sul lavoro, hai la necessità di rimetterti in gioco: entro maggio, forse, inizierai un nuovo percorso!

Bilancia – Cerca di ritrovare il feeling con il partner. Sul lavoro, sta per arrivare una piccola svolta: non mollare proprio ora!

Scorpione – La domenica è interessante per i sentimenti: la Luna è dalla tua parte, ma occhio alle questioni economiche. Sul lavoro, la giornata promette bene dai!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario – In amore se non funziona più una relazione è meglio chiudere la ‘porta’ e andare avanti. Sul lavoro, la giornata è favorevole, ma se ci sono discussioni ancora aperte cerca di risolverle il prima possibile!

Capricorno – In amore c’è dell’incertezza e la domenica non è certo delle migliori. Sul lavoro, cerca di non essere troppo superficiale!

Acquario – Domenica buona per l’amore, meglio rimandare a domani le discussioni. Sul lavoro, sei nervoso perché domani devi affrontare qualcosa di difficile!

Pesci – Giove è dalla tua parte: devi solo lasciarti andare all’amore e alle emozioni. Sul lavoro, le trattative non sono facili, ma ricorda che puoi contare sull’appoggio di Giove!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 13 febbraio: domenica sarà piena d’amore proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.