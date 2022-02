Oroscopo di Branko weekend 12 e 13 febbraio: ecco la classifica segno per segno!

Ariete – Domenica molti di voi riveleranno i loro sentimenti, infatti avrete una maggiore energie per la sfera amorosa, cosa che è mancata completamente lo scorso anno. Se avete due storie insieme, dovrete fare una scelta. Fine settimana pieno di sorprese ed emozioni per la sfera sentimentale.

Toro – non pensate più al passato sia se siete single sia se avete rotto con qualcuno. In questi giorni vi sentite un pò insoddisfatti grazie a una piccola crisi; anche chi sta vivendo una fase positiva potrebbe pensare di volersi dedicare di più alla famiglia e rimanere di più a casa. Giorni di preoccupazioni, anche per problemi economici. I giovani potranno riprendersi se hanno avuto difficoltà in amore.

Gemelli – calo di umore per voi, troppi impegni o troppi pensieri avete. L’oroscopo vi consiglia di fare le cose con calma, perchè nei prossimi due giorni qualcuno potrebbe non andare come volete. Rimane anche un periodo particolare per chi ha avuto difficoltà sul lavoro. Sarà un periodo difficile anche per chi deve rivedere alcune scelte a livello aziendale. Quindi, il nervosismo si farà sentire: cercate di guardare le cose nella giusta prospettiva.

Cancro – weekend a gonfie vele per quanto riguarda l’amore. Chi non è innamorato potrebbe diventarlo presto e chi invece lo è potrebbe vivere di nuovo momenti di passione. Il fine settimana sarà utile anche per chi ha avuto problemi di lavoro, per fare il punto della situazione: evitate dispute con enti o società.

Leone – qualcuno di voi potrebbe voler stare da solo per non avere cattive compagnie. I cuori solitari non hanno intenzione di innamorarsi, ma entro la fine di Marzo alcuni potrebbe cambiare idea. Amate infatti le situazioni che nascono quando meno ve lo aspettate. Domenica giornata buona per recuperare su tutti i fronti.

Vergine – weekend sottotono. Qualcuno sarà agitato o avrà voglia di attaccare briga. Se siete in crisi sull’amore l’oroscopo di oggi consiglia di pazientare e aspettare che tutto si aggiusti da sè. Potreste essere convinti di qualcosa, mentre il vostro partner non è lo è affatto.

Bilancia – se dovete discutere con un familiare di questioni importanti, oppure state vivendo una storia d’amore, meglio parlare tra oggi e domani. I prossimi due giorni saranno cruciali per chi lavora autonomamente. Entro la metà di Marzo in arrivo belle soddisfazioni. In generale, questo mese vi far ritrovare la fiducia in voi e nelle vostre capacità. Il passato ora vi scivola addosso, e state guardando le cose nella giusta prospettiva.

Scorpione – in questo periodo che le stelle vi sorridono, siete anche un buon riferimento per chi vi circonda. Molti di voi sono forti, ma i problemi e gli impegni che avete sono molti e tendono a tediarvi anche se avete tutte le energie per affrontarli. Ora siete capaci di potenziare i riferimenti in amore e amicizia, e soprattutto per le questioni di cuore, potreste vivere qualcosa di bello. Anche i cuori solitari avranno delle sorprese.

Sagittario – i prossimi due giorni starete a guardare, il che è frustrante per voi che vivete di ottimismo e amate le relazioni sociali. Magari qualcuno vi ha deluso o un progetto che avevate in cantiere salterà. Per le prossime 48 ore prudenza quindi nelle relazioni con gli altri. Da un pò di tempo siete troppo irruenti e pronti a far polemica su tutto.

Capricorno – il weekend sarà per voi interessanti. Coloro che avevano vissuto un periodo di crisi al lavoro, adesso sono più convinti di ciò che fanno. Chi ha chiuso un rapporto professionale adesso potrà avere qualcosa di nuovo. Anche in amore bene: qualcuno potrebbe trovare una storia importante, o comunque vivere delle belle passioni. Attenti a qualche fastidio che potrebbe insorgere nella giornata di Domenica.

Acquario – chi ha un’attività in proprio non dovrà isolarsi, infatti il weekend ha in serbo delle gratificazioni. Ma tenete presente che è ancora un momento delicato per le questioni di soldi o legali. Ci sono delle spese non previste da affrontare. Attenzione a non dimenticare cose importanti, vi potrebbe costare caro, quindi cautela. Nel fine settimana sono favoriti gli incontri.

Pesci – adesso siete maggiormente disponibili verso chi vi sta intorno e in generale anche più ottimisti, e da qualche tempo vi volete anche più bene. Questo si rifletterà positivamente anche sulla vostra salute psicofisica e sul lavoro. Molti del segno dei Pesci vengono infatti da un periodo di intenso stress, e quindi questa fase sarà buona per recuperare.

