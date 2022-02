“ma-tu-fai-palestra?”:-gaffe-micidiale-di-antonella-clerici,-lo-umilia-in-diretta

Durante la diretta di “E’ sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici è caduta in una gaffe che non è per niente passata inosservata

“E’ sempre mezzogiorno” è il programma che accompagna i telespettatori di Rai1 durante l’ora di pranzo. A guidarlo è Antonella Clerici che, dopo la chiusura definitiva de La prova del cuoco, si è buttata su questa nuova trasmissione sempre a tema culinario.

Il programma si compone di tutto ciò che si lega alla cultura del cibo, con ricette, spunti nutrizionali e abbinamenti di gusti e profumi. Ad affiancarla, durante ogni puntata, ci sono cuochi ed esperti del settore, che propongono ricette e spunti sempre interessanti. Durante la diretta di venerdì 11 febbraio, però, Antonella Clerici si è lasciata sfuggire una gaffe che non è affatto passata inosservata.

Antonella Clerici lo affonda in diretta

Per arricchire il programma con spunti più moderni, all’interno dello staff fisso di “E’ sempre mezzogiorno” è stata inserita anche una nutrizionista, Evelina Franchi. La dottoressa accompagna la trasmissione con consigli per rimanere in forma e abbinamenti corretti. L’idea è piaciuta molto al pubblico, anche perché parlare di cibo significa anche comunicare correttamente l’importanza che lo stesso riveste nei confronti della salute.

Un altro tema che spesso viene affrontato, quindi, è anche quello del fitness e del tenersi in forma. Come dice spesso anche Antonella Clerici, infatti, per stare bene non è necessario fare diete eccessivamente restrittive, ma basta alimentarsi correttamente e avere uno stile di vita attivo. Durante la puntata in diretta di venerdì 11 febbraio, uno chef ospite in puntata ha raccontato che gli piace molto mangiare, commentando: “Mi piace molto mangiare e credo si veda“, ironizzando sulla sua forma fisica.

Nel raccontare la sua vita, ha poi detto di essere fidanzato con una personal trainer, che lo aiuta a tenersi in forma e ad allenarsi. Antonella Clerici, però, a questo punto ha detto le parole che nessuno voleva sentire: “Ah ma tu fai palestra? Non si direbbe!“. Questa domanda ha letteralmente ghiacciato il pubblico:

Antonella Clerici al giovane chef di oggi: “Ah ma tu fai palestra? Non si direbbe”. In questo caso si tratta di un uomo, che male c’è?! 🥶 #ESempreMezzogiorno — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) February 11, 2022

L’amarezza, infatti, sale spontaneamente nei telespettatori soprattutto dopo i fatti degli ultimi giorni. Il giornalista Davide Maggio, infatti, ha dichiarato in diretta che Emma ha le cosce importanti e che, a Sanremo, avrebbe potuto evitare le calze a rete. Una bufera si è alzata su di lui e schiere di persone han preso le difese della cantante, Antonella Clerici compresa. Ciò che fa stupire, quindi, è che solo poche ore dopo la presa di posizione contro il bodyshaming Antonella Clerici cada quasi nella stessa trappola.

The post “Ma tu fai palestra?”: gaffe micidiale di Antonella Clerici, lo umilia in diretta appeared first on Ck12 Giornale.