“la-lista-di-schifezze-si-allunga”:-jessica-selassie’-inorridita,-subisce-un-trattamento-oltraggioso-[video]

L’indignazione dilaga nel web: l’irripetibile frase pronunciata ai danni di Jessica Selassiè penalizza gravemente un concorrente in gara.

Il web è in fermento nelle ultime ore. Nel primo pomeriggio il daytime del GF Vip ha regalato agli spettatori una controversa pagina che vede protagonista la Princess Jessica Selassiè. In un momento di confidenza con gli amici Sophie e Alessandro, Jessica ha rivelato uno scottante retroscena nel suo rapporto con Barù.

La frase a lui attribuita ha scatenato l’indignazione nei fan del programma, e portando alla pesante condanna pubblica l’enologo toscano. Che cos’ha riferito alla Princess, da settimane infatuata di lui?

“Fuori da qua una botta te la do!”: Jessica Selassiè inorridita, ecco le vere intenzioni di Barù [VIDEO]

Dopo un tardivo pranzo, i Vip in gara si sono concessi un momento di relax, godendosi in giardino la giornata soleggiata. Jessica, in una parentesi di confessioni con la coppia, ha rivelato che Barù le avrebbe rivolto poco prima le testuali parole: “Tranquilla che fuori da qua una botta te la do, così ti preparo per quando troverai l’amore perché come sai il mio cuore è chiuso“. Alessandro e Sophie sono rimasti spiazzati dalla notizia, e altrettanto il pubblico fedele al programma. La clip ha cominciato a circolare nel web nel giro di pochi minuti, e le reazioni degli utenti vanno in una sola direzione: l’uscita di Barù è stata giudicata inappropriata e svilente nei confronti della Princess.

“La lista di schifezze ormai si allunga e, se ancora continuerete a sostenere questo soggetto, fate schifo quanto lui!“, commenta una fan, disgustata. Un altro utente commenta: “Che schifo! Jessica si svegliasse!“. Qui sotto, il video in esame.

E’ molto probabile che la popolarità di Barù sia destinata a un rapido declino: su Twitter uno degli hashtag costantemente in tendenza da settimana era #jerù, la fusione dei nomi dei due gieffini. Il pubblico non perdona che Barù, da giorni, sembri giocare sulle debolezze di Jessica, pur consapevole dell’attrazione che lei prova per lui. La potenziale coppia aveva fatto sognare una moltitudine di spettatori, e il loro rapporto era considerato il più genuino. Dopo il flirt con Delia Duran, Barù delude ancora una volta i fan trepidanti: con ogni eventualità quest’ultima bordata avrà un inaspettato contraccolpo in sede di televoto. Seguiremo con interesse l’evoluzione della vicenda.

