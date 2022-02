“Incaz***o nero”: voci inaccettabili su Barù, le sue minacce fanno tremare la casa [VIDEO]

Il food influencer Barù si scaglia contro gli altri concorrenti del GF Vip: chi ha messo in circolo l’infamante bugia?

Barù, verace enologo e food influencer toscano, spicca per temperamento passionale e schiettezza nelle parole: è senza dubbio il concorrente più anomalo all’interno del GF Vip. Il suo percorso nel reality sembra privo di strategie e sovrastrutture, e il pubblico ha presto imparato ad amarlo.

Da giorni circola una voce insistente, che lo vede protagonista, assieme a Delia Duran: secondo rumors interni nel cast, i due si sarebbero scambiati un bacio di nascosto. Il pettegolezzo ha fatto infuriare Barù che, dopo aver negato categoricamente, si è lanciato nella caccia al colpevole: chi ha messo in giro quella stucchevole diceria?

“Deve stare zitto!”: Barù mette in riga tutta la casa, sfuriata furibonda in diretta

Il maligno pettegolezzo indispettisce assai l’enologo, che decide di prendere immediati, e drastici provvedimenti. Barù si sfoga con gli altri inquilini della Casa, e sbotta: “Ragazzi, io non ho baciato nessuno in questa casa! Chi apre bocca, deve star zitto! Deve stare zitto!“. Subito è intervenuta la showgirl Miriana Trevisan: “Io ti credo! Ti credo!“, ha replicato, legandosi i lunghi capelli. Sembra impossibile risalire con certezza al fautore del piccante gossip, rivelatosi poi pura invenzione.

Il giallo è sempre più appassionante: chi ha seminato tale malignità, e a quale scopo? Sicuramente i rumors di un bacio tra Delia e Barù potrebbero danneggiare l’immagine di entrambi: Delia sembra ancora legata all’attore Alex Belli, mentre Barù è osannato dal pubblico per la sua relazione con Jessica Selassiè. Nel web circola una tesi ben precisa: è stata Miriana, secondo molti utenti Twitter, a creare e mettere in circolo il pettegolezzo. Un tweet recita infatti: “Barú incazzato nero x le voci sul bacio con Delia e cerca i responsabili in casa, la papera maligna subito “Io ti credo” sarà stata proprio lei a spargere la voce. Dai Barú chiudi il becco a tutti e ai jerulini!”. Ecco il video del pesante sfogo di Barù:

#gfvip #teamsoleil #solearmy

😂😂 barú incazzato nero x le voci sul bacio con Delia e cerca i responsabili in casa, la papera milagna subito “io ti credo” sarà stata proprio lei a spargere la voce. Dai barú chiudi il becco a tutti e ai jerulini. 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/qdu6fwFVlC — PeppaPig 🐷 (@PeppaPigBig) February 11, 2022

Emergerà mai con certezza il colpevole? Attendiamo ulteriori sviluppi del caso…

