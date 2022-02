“come-ti-ho-salvata-in-rubrica”.-tutto-vero:-lo-sfregio-della-littizzetto-alla-de-filippi,-roba-da-censura

Luciana Littizzetto dirompente e irriverente a C’è posta per te ed è subito spettacolo su Canale 5. Lo show di Maria De Filippi è quasi il “Sanremo della Mediaset”: ci vanno tutti, anche chi lavora per altri programmi televisivi. E la Littizzetto non è di certo passata inosservata, essendosi presentata con una imitazione del postino di C’è posta per te.

“È lei che quando canta stacca l’intonaco?”, ha chiesto la Littizzetto alla De Filippi, per poi alzare ulteriormente il tiro: “È lei che un giro con Argentero se lo farebbe volentieri ma poi la moglie si incazza?”. Lo spettacolo offerto da Luciana ha coinvolto anche il pubblico, al quale ha chiesto: “Vi siete vaccinati? Seconda o terza dose?”. E praticamente tutti in coro hanno risposto “Terza”.

Poi rivolgendosi alla De Filippi: “È sempre più figa. Con i tacchi alti sembri pure più giovane. Volevo farti gli auguri per il compleanno con Fabio Fazio, ma il numero che avevo non era più quello giusto. Sei proprio scimunita. Cambia continuamente numero di cellulare, ho metà della rubrica con i numeri di Maria De Filippi. Ora mi hanno dato il numero nuovo e l’ho segnato come ‘Minc***’”. “Io non so il mio numero – ha risposto la conduttrice – se mi dai il tuo, ti chiamo e compare il numero”.