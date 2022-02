“calmo-ca***o”.-sinner,-rottura-definitiva:-molla-il-coach,-terremoto-nel-tennis-mondiale

Sta per finire il sodalizio tra Jannik Sinner e il coach Riccardo Piatti. Il tennista altoatesino, fa sapere Sky Sport, sta per chiudere il rapporto professionale col suo storico allenatore che lo ha seguito dall’inizio. Nelle scorse settimane si era parlato della ricerca, da parte di Sinner, di un coach di lusso. So erano fatti i nomi di McEnroe, anche di Sharapova. McEnroe aveva rilasciato un’intervista che aveva dato fastidio a Piatti nel corso degli Australina Open.

C’era stato anche uno scambio tra Piatti e Sinner che dal campo di allenamento diceva: “Stai calmo, sto facendo con la mia testa. Nonc e la faccio più”,”Stai calmo ca***”. Un dialogo catturato, che ha dato adito poi alle voci di una presunta rottura tra i due, avvenuto nel corso dell’incontro di Sinner con il giapponese Taro Daniel e ascoltato da molti spettatori e telespettatori.

Sinner, 20 anni, è oggi numero 10 del mondo. Dovrebbe comunque essere imminente l’annuncio di chi seguirà ora l’azzurro. Si fanno molti nomi: “Uno svedese (Norman), uno spagnolo (Bruguera), quel geniale caciarone di Mac, il grande ritorno di Lendl, una new entry cui non abbiamo pensato? Di certo il nome sulla bocca di tutti, Ivan Ljubicic, si tira fuori dai trials. È ancora, ufficialmente, il coach di un anziano Federer sull’orlo del ritiro, è il manager di Matteo Berrettini, che diventi il super coach di Sinner, magari facendo fuori con un tremendo parricidio il suo ex allenatore Riccardo Piatti, sembra in effetti troppo”, scrive il Corriere della Sera.