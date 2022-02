“portate-rispetto”:-la-rabbia-di-natalia-paragoni,-risposta-da-applausi-agli-hater

L’ex volto di Uomini e Donne, Natalia Paragoni, si è lasciata andare a un durissimo sfogo sui social. Rabbia incontenibile

L’ex volto di Uomini e Donne, che all’interno del programma ha anche trovato l’amore in Andrea Zelletta, è al centro del gossip proprio in queste ultime ore. Natalia Paragoni, infatti, ha scritto e pubblicato un libro, “La vita secondo Naty”. Per pubblicizzarlo, l’ha inviato ad amici e colleghi, tra cui Tommaso Zorzi.

L’influencer ha così condiviso sulle sue storie di Instagram la dedica speciale lasciata dalla ragazza per lui. Tutti, però, hanno notato un dettaglio sicuramente non indifferente. La Paragoni, infatti, ha scritto: “Ciao Tommy, adesso che sei un opignonista aspetto la tua recenzione (…)“. In una sola frase, quindi, ci sono ben due errori di scrittura, che le son costati un bel po’ di critiche. Natalia Paragoni, però, ha risposto in maniera esemplare.

Natalia Paragoni si difende: “Siamo spesso bullizzati”

L’errore di scrittura nella dedica è stato notato solo nel momento in cui Tommaso Zorzi, amico di Natalia, l’ha postato sulle sue storie Instagram. Dopo il fatto, Natalia ha quindi risposto all’amico ripostando la sua foto e commentando: “Non puoi smontare così le mie dediche personalizzate! Ti voglio ben anche se sei stro**o. PS: aspetto la tua recenZione“.

Fino a qui, quindi, tutto stava prendendo un tono giocoso e goliardico e nessuno dei due voleva offendere l’altro. Probabilmente, poi, l’account di Natalia è stato letteralmente subissato dalle critiche, cosa che sui social network accade purtroppo spesso. Per questo motivo, Natalia Paragoni si è sentita in dovere di commentare il fatto: “Questa cosa che è successa mi ha fatto riflettere… quella per Tommi era una dedica ironica ma chi ha letto il mio libro (…) sa che a volte ho davvero difficoltà a esprimermi“.

Dopo aver quindi spiegato che i due errori di scrittura erano voluti ed erano stati fatti apposta per farsi una risata, ha continuato: “Purtroppo chi si trova nella mia situazione viene spesso bullizzato da persone che non sanno cosa si nasconde dietro a quell’errore. Per questo portate rispetto sempre“. Parole dure e chiare, che spiegano perfettamente il punto di vista di Natalia verso i commenti lanciati a sproposito sul web a persone che nemmeno si conoscono.

