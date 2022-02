“Paese incivile”. Paolo Del Debbio perde le staffe: orrore su Rete 4. Questa? La vergogna tutta italiana | Video

“Ci sono degli eventi che hanno diritto di precedenza su tutto il resto”: Paolo Del Debbio ha aperto la puntata di Dritto e Rovescio, il suo talk in onda su Rete 4, mostrando le condizioni in cui versa il cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo. Il conduttore ha precisato che di solito le copertine del suo programma sono molto diverse, sicuramente meno drammatiche di quella scelta in questa occasione.

Del Debbio, parlando dal cimitero, dice: “Qui ci sono 800 bare che attendono da anni di essere sistemate da qualche parte“. E poi spiega come mai è necessario parlare di inciviltà in questo caso: “La civiltà nasce sia per il rispetto alle persone vive che per il rispetto alle persone morte. La sepoltura, quindi gli onori alla persona morta, segnano l’inizio delle civiltà. Quindi quando non si dà degna sepoltura alle persone, siamo in un Paese incivile“.

Qualche giorno fa si è tornati a parlare del cimitero di Palermo anche per via di un altro problema: i rifiuti non raccolti. “Registriamo che al cimitero manca la pulizia dell’intera struttura, così com’è assente la lindezza dei canali di scolo delle acque bianche, dei cestini dei rifiuti, dei cassoni adibiti alla raccolta dei fiori secchi”, ha spiegato Igor Gelarda, capogruppo della Lega al consiglio comunale.