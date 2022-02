Oroscopo di Barbanera 11 febbraio: venerdì di belle notizie, ecco per chi

Ariete (21/3 – 20/4) – Un pieno di simpatia e buonumore, per merito della Luna. Programmi di viaggio a brevissima scadenza. Confidenze affettuose con chi vi ha rubato il cuore.

Toro (21/4 – 20/5) – Il denaro e gli affari vi danno fin troppe preoccupazioni, specialmente se come oggi vi tocca mettere mano al portafogli per uscite non preventivate.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Nonostante le innumerevoli difficoltà, non vi perdete d’animo e con la vostra immancabile ironia, sdrammatizzate i problemi. Colpi di fulmine.

Cancro (22/6 – 22/7) – Chiarezza con conoscenti e persone che bazzicano il vostro ambiente: c’è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni.

Leone (23/7 – 23/8) – Grazie al cielo, gli amici e l’amore non mancano, da loro ricevete supporto e calore. Una panacea per tutti i mali, in questo periodo faticoso e stressante.

Vergine (24/8 – 22/9) – Dai Gemelli la Luna lancia segnali di fumo a Nettuno, ma siete troppo astuti per cadere nel tranello delle lusinghe, dei messaggi inconsistenti.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Un venerdì ottimo per la vita sociale, ma anche per analizzare con occhio critico e in modo lucido alcune dinamiche familiari dalle sfumature ambigue.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Dietro l’apparenza razionale e controllata, il fuoco del vulcano non smette di bruciare, preparando il terreno a prossime radicali rivoluzioni.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Qualche turbolenza emotiva da allontanare con decisione, dando maggiore spazio all’animo libero che riesce a conciliare realtà e desiderio.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Un rapporto di affettuosa amicizia è l’alternativa a un amore che oggi sembra giocare a nascondino con voi. Uscirà allo scoperto: dategli tempo!

Acquario (21/1 – 19/2) – Giornata senza un pensiero in compagnia del Sole e della Luna. Perfetti testimoni di promesse e coccole che hanno il profumo della felicità.

Pesci (20/2 – 20/3) – Se l’incontro casuale con un ex vi mette in subbuglio, forse significa che la fiamma arde ancora. Un fuoco fatuo tenuto in vita dalla nostalgia?

